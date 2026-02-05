Fernando Burlando reveló los impactantes detalles de la autopsia de Silvina Luna, procedimiento que presenció personalmente tras su fallecimiento el 31 de agosto del 2023. El abogado describió con crudeza el material que fue encontrado en el cuerpo de la actriz y explicó por qué estos hallazgos motivaron un nuevo pedido judicial.

Fernando Burlando: "Silvina Luna tenía adoquines en el cuerpo"

El impactante relato de Fernando Burlando sobre la autopsia a Silvina Luna

"Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía, eran adoquines", expresó Fernando Burlando en diálogo con El diario de Mariana (América TV). Con esa imagen, buscó transmitir la dureza y el volumen del material extraído durante el examen forense.

El abogado sumó un dato clave para entender el nivel de sufrimiento físico que atravesaba la actriz: "Uno de esos adoquines estaba generando presión en el nervio ciático, es imposible convivir con eso".

Además, recordó lo que ella misma le contaba en vida: "Ella me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía. Ella te mostraba las piernas, eran piedras".

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 tras una larga internación.

A partir de lo que surgió en la autopsia, la querella solicitó ampliar la pericia médica para que una junta oficial analice con mayor profundidad no solo las intervenciones realizadas, sino también el tratamiento posterior y el seguimiento clínico que recibió la actriz.

Para Fernando Burlando, estos nuevos estudios pueden ser determinantes para establecer si, además de las cirugías, existieron otras responsabilidades médicas que hayan influido en el deterioro progresivo de su salud.

Qué pasó con Silvina Luna y por qué su caso sigue en la Justicia

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, luego de atravesar una larga internación y un delicado cuadro de salud que se había agravado con el paso del tiempo. Las complicaciones estaban vinculadas a las intervenciones estéticas que años antes le había realizado Aníbal Lotocki.

Tras su muerte, la Justicia ordenó la realización de una autopsia que se transformó en una pieza clave dentro del expediente judicial. Ese estudio permitió conocer con mayor precisión el estado interno de su organismo y el impacto que había tenido el material inyectado.

La causa judicial contra Aníbal Lotocki sigue sumando pruebas y testimonios.

El médico ya contaba con condenas previas por lesiones graves hacia distintas pacientes y actualmente se encuentra detenido. Sin embargo, la causa por la muerte de la artista abrió nuevas líneas de investigación que podrían ampliar responsabilidades.

La autopsia, sumada a los testimonios y pericias médicas, se convirtió en un elemento central para avanzar en el expediente. Las imágenes y conclusiones del estudio forense forman hoy parte de la prueba judicial. Mientras la causa sigue su curso, las palabras de Fernando Burlando vuelven a poner en primer plano el padecimiento físico que atravesó Silvina Luna en sus últimos años y refuerzan el pedido de justicia que impulsa su familia.

