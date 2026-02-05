A pocas semanas de que se hiciera pública la separación entre María Susini y Facundo Arana, comienzan a surgir versiones sobre un cambio profundo en la vida de la modelo. Luego de años de compartir proyectos, familia y un perfil bajo en medio de la exposición mediática, la noticia del distanciamiento marcó un punto de inflexión que ahora podría traducirse en una mudanza con fuerte carga simbólica: empezar de nuevo, lejos de la ciudad y con nuevos horizontes.

María Susini: tiempo de decisiones

Según reveló Laura Ubfal, María Susini y Facundo Arana ya transitan caminos separados, y en ese contexto la modelo estaría evaluando instalarse en otra ciudad. La periodista aseguró que la presentadora "tiene ganas de radicarse en otra ciudad", dejando en claro que la decisión no sería improvisada sino parte de un proceso personal que viene madurando desde hace tiempo. La búsqueda apuntaría no solo a un cambio geográfico, sino también emocional.

María Susini y Facundo Arana | Instagram

Durante el verano, la expareja del actor eligió la costa bonaerense como refugio. Entre jornadas de playa, actividades acuáticas y compromisos vinculados a la promoción de una reconocida marca automotriz -trabajos que aún compartía con su expareja-, la modelo mostró una faceta relajada y conectada con el mar. Sin embargo, el impacto mediático de la ruptura habría acelerado decisiones que ya venían gestándose en silencio.

Mar del Plata aparece como el destino que más fuerza cobra dentro de sus opciones. La ciudad balnearia no solo representa el entorno natural que ella disfruta, sino también un estilo de vida más pausado y alineado con sus intereses. En medio de conversaciones relacionadas con los Premios Estrella de Mar, incluso circuló la posibilidad de que pudiera conducir la ceremonia, algo que finalmente no se concretó, pero que reforzó las versiones sobre su creciente vínculo con “La Feliz”.

María Susini | Instagram

María Susini está dejando huellas

Las señales en redes sociales tampoco pasaron inadvertidas. En uno de sus recientes posteos de Instagram, María Susini escribió: “Arrancar la mañana en el agua y seguir en movimiento. Una de las cosas que más disfruto hacer esta época en mardel”. La frase fue interpretada por muchos como algo más que una simple descripción y oda al mar: significó una declaración de principios sobre el estilo de vida que desea sostener.

Otro factor que facilitaría la mudanza es el momento vital de sus hijos. India, de 17 años, y los mellizos Yaco y Moro, de 16, ya transitan una etapa de mayor independencia y autonomía, lo que permitiría reorganizar la dinámica familiar con mayor flexibilidad. En paralelo, trascendieron versiones sobre un supuesto romance con un entrenador, rumores que no fueron confirmados ni desmentidos y que se mantienen bajo el habitual hermetismo que caracteriza a la modelo.

María Susini | Instagram

Mientras tanto, María Susini y Facundo Arana continúan priorizando el bienestar de sus hijos en esta nueva etapa, aunque todo indica que sus caminos tomarían rumbos diferentes. Si finalmente se concreta la mudanza, no solo marcará un cambio geográfico, sino también el inicio de una nueva historia para la modelo, tras el cierre de un extenso capítulo sentimental compartido con el artista, con quien compartió casi dos décadas de amor.

NB