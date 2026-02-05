Los dos exitosos negocios de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

Desde hace más de una década, Mora Calabrese comparte su vida con Abel Pintos. Se conocieron en 2013 en Chaco, se casaron en 2021 y formaron una familia ensamblada que creció con la llegada de su nuevo hijo. Aunque durante años eligieron mantener un perfil bajo, con el tiempo ella comenzó a ganar visibilidad por mérito propio.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Lejos de quedar asociada únicamente al nombre del músico, Mora Calabrese desarrolló un camino profesional sólido. Emprendedora, creativa y con fuerte impronta personal, es la fundadora y socia de dos negocios que funcionan con éxito y que la posicionan como una mujer independiente, con proyectos propios y una identidad bien marcada.

Cala Joyería a Mano, su proyecto más personal

Uno de los grandes pilares laborales de Mora Calabrese es Cala Joyería a Mano, su marca de accesorios artesanales. Allí diseña y produce piezas únicas, hechas a mano, que ella misma suele lucir en sus redes sociales. El emprendimiento se caracteriza por una estética delicada, minimalista y elegante, alineada con su estilo personal.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Cala no solo creció en ventas, sino también en comunidad: la cuenta suma decenas de miles de seguidores y envía sus productos a todo el país. El proyecto refleja el costado creativo de la esposa de Abel Pintos y su vínculo directo con el proceso artesanal, desde la idea hasta el producto final.

Chama Almacén, un emprendimiento sustentable

El segundo negocio de Mora Calabrese es Chama Almacén, un espacio dedicado a alimentos saludables y cosmética natural, ubicado en Resistencia, Chaco. Allí se desempeña como socia fundadora, apostando a un modelo de consumo consciente y a productos seleccionados con criterio sustentable.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Chama se consolidó como una propuesta integral que combina bienestar, alimentación y cuidado personal, y cuenta con presencia tanto en locales físicos como en redes sociales. Este emprendimiento muestra otra faceta de Mora Calabrese, la de empresaria comprometida con un estilo de vida saludable y con impacto positivo en su comunidad.