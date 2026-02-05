Filtran un video de Maxi López en un boliche y estalló la polémica: "No hay ni un hombre alrededor"

Maxi López volvió a causar polémica y, esta vez, no fue por su desempeño en MasterChef Celebrity. En las últimas horas se viralizó un video suyo bailando en un boliche porteño y se desató un escándalo en las redes sociales.

El video de Maxi López en un boliche que desató un escándalo en las redes

Maxi López, que el pasado 31 de diciembre se convirtió en padre de Lando, su segundo hijo junto a su esposa Daniela Christiansson, fue captado en un boliche porteño y se desató la polémica en las redes sociales.

Maxi López

El escándalo estalló luego de que Paula Varela presentara el video en el programa Lape Club Social (América TV). En las imágenes se lo ve a Maxi López disfrutando de una noche en el boliche Bruto, bailando y rodeado de un grupo de jóvenes. El clip no tardó en circular por TikTok, Instagram y X, donde los comentarios fueron lapidarios contra el exfutbolista.

"¿Quieres saber qué está haciendo Maxi López?", lanzó la panelista al presentar el material. Entre risas, sorpresa y advertencias, en el piso del programa no faltaron las frases picantes: "Está viralizado, lo están matando en las redes", "Va a haber quilombo con esto" y la que terminó de dinamitar: "No hay ni un hombre alrededor, son todas minas".

Las fuertes críticas contra Maxi López

En redes sociales, la reacción fue inmediata y mayormente crítica. Muchos usuarios apuntaron contra Maxi por mostrarse en una fiesta mientras su esposa y sus hijos se encuentran en Europa, especialmente teniendo en cuenta que Lando tiene apenas un mes de vida. Otros, en cambio, salieron a defenderlo y cuestionaron el juicio público: "¿Está casado o está preso?", fue una de las frases de Martín Salwe que también resonó en el programa.

Daniela Christiansson y Maxi López con sus dos hijos

Cabe mencionar que mientras Daniela Christiansson se encuentra en Suiza junto a sus dos pequeños hijos, Elle, de 2 años, y el recién nacido, Maxi permanece en la Argentina participando del reality de cocina y definiendo su posible regreso definitivo al país.