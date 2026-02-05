Así quedó la casa de Zaira Nara con la innovadora deco herbaria

Zaira Nara busca la conexión con la naturaleza, durante todo su trabajo y crianza con sus hijos. Es por eso que, tanto en su hogar de Buenos Aires como en el de Punta del Este, presenta ventanales con la entrada de luz natural y paisajes de lujo. Sin embargo, para su casa apuntó a una innovadora deco herbaria, y se adentró en el mundo del paisajismo. En sus historias de Instagram, compartió las mejores imágenes de cómo quedó su espacio, tras el agregado de plantas y mueblería de madera, perfecta para seguir con este estilo.

Zaira Nara siguió la tendencia de las celebridades, y apuntó a mantener un hogar conectado a la naturaleza para ella y sus hijos. Es por eso que siempre buscó trabajos que la llevaran al aire libre y una decoración con ventanales para sus lugares especiales. Sin embargo, en los últimos días, buscó innovar y encontró una pasión en el paisajismo. De la mano de una importante agencia, logró redecorar el exterior e interior de su hogar, agregando un diseño de canteros con flejes de metal hechos a medida y cerco con empalizada de madera sobre postes de eucalipto.

De esta misma manera, agregó nuevas plantas a la imagen exterior de su hogar y optó por los balcones intervenidos con macetas de barro y strelitzias. En el interior de su casa, se sumó al minimalismo un toque herbario, con macetas de cerámica y de barro para árboles de gran porte, y floreros con anthurios en agua. En las postales compartidas, demostró cómo su casa pulcra y de colores neutros se pintó de un verde salvaje, gracias al agregado de deco herbaria.

Zaira Nara: una fanática de la naturaleza

Zaira Nara es una de las celebridades más fanáticas de la naturaleza. En todo momento, opta por la alimentación saludable, busca que su yerba sea lo más natural posible y encuentra actividades divertidas para hacer junto a sus hijos al aire libre. Es por eso que, en su hogar, además de la luz del sol, quiso agregarle un toque salvaje, como los lugares que visitó durante el verano. Es así como llegó a la innovadora deco herbaria, y construyó una mini selva en su hogar.

Las vacaciones de Zaira Nara

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar la nueva decoración de Zaira Nara, y halagaron cómo quedó su hogar tras el trabajo de paisajismo. La modelo es una de las influencias más importantes de la industria de la moda, y ahora también incursionó en el diseño de interiores. Siguiendo la tendencia natural, encontró la manera de fusionar su minimalismo clásico con el maximalismo de la selva, y "pintó" su casa de verde con el nuevo agregado de plantas.

