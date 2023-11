Sofía Martínez se encuentra en el ojo de la tormenta debido a su reciente polémica con Lionel Messi en la gala del ‘Balón de Oro’, en que Antonela Roccuzzo tocara la espalda de su esposo al ver a la periodista cerca. Tras este episodio, comenzaron a viralizarse también en redes, imágenes donde el astro del fútbol mundial no podía desviar sus ojos de la presentadora.

Por su parte, Sofía Martínez respondió furiosa ante los rumores en una conversación con Pronto: ‘’La única diferencia es que yo soy mujer, ¿entendés? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Esa termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”.

Sofía Martínez recibiría propuestas de futbolistas casados

En "Bien de Mañana", Damián Rojo aseguró que ahora también, la ex de Diego Leuco estaría recibiendo numerosas propuestas de jugadores de fútbol casados a través de sus redes sociales. Según el periodista, el Instagram de la presentadora se habría llenado de mensajes de coqueteos de futbolistas de todo el mundo.

Damián Rojo brindó detalles sobre esta situación en el programa, señalando que Sofía Martínez está siendo constantemente contactada por jugadores que intentan conquistarla: “No quiero decir que Sofi acceda a nada, pero que la tirotean, no tengo dudas. Conociendo el paño, jugadores casados y solteros le tiran, pero no digo que ella les dé cabida. No digo que acceda, digo que los jugadores son piratas en general”.

Sofía Martínez y Diego Leuco.

En medio de la discusión acerca de la separación entre Diego Leuco y Sofía Martínez, el panelista subrayó que la atención que recibe la periodista deportiva no solo proviene de solteros, sino también de jugadores casados: “No sé si millones de personas tienen a los jugadores de fútbol más aclamados del mundo tirándoles tiros por redes”.

P.C