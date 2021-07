Sofía Zámolo fue la gran invitada a Los Ángeles a la Mañana donde repasaron su actualidad, su trabajo, la llegada de su hija California y también hablaron de cómo está hoy a meses la muerte de su madre María Cristina Guerrero quien murió de cáncer de páncreas al poco tiempo de haber nacido su nieta.

La modelo quebró en llanto cuando Ángel de Brito le realizaba una entrevista y pasaban de fondo imágenes de ella y su madre y el propio conductor tuvo que pedir que saquen las fotos para que ella pudiera recomponerse y seguir con la charla. “Fue todo muy a la vez, la enfermedad de mamá, perderla y la vez prepararme para ser mamá. La veo a mi mamá y no puedo… Ya desde el vamos, mi persona preferida en el mundo era mi mamá… no puedo ni hablar”, expresó Zámolo en el programa de eltrece.

“Era muy difícil al principio conectar, como que todo el tiempo trataba de conectar con la felicidad de ser mamá, más teniendo en cuenta lo que había costado quedarme embarazada”, explicó luego Sofía.

Mirá el video...



Pero eso no fue todo, Sofía Zámolo admitió que también se sintió culpable de disfrutar la maternidad mientras su madre batallaba contra el cáncer: “A la vez me sentía culpable porque tenía toda la tristeza por todo lo que estaba viviendo con mamá. Con mamá me pasaba que no sabía cuánto tiempo me quedaba con ella, entonces vivía como esa mezcla de estar con mi hija y tratar de disfrutarla a ful y a la vez disfrutarla a mamá. Mis dos personas preferidas en el mundo”.

Sofía Zámolo se quebró en llanto al aire al ver una foto de su mamá quien falleció de cáncer.

Murió la mamá de Sofía Zámolo

Sofía Zámolo contó que su mamá tenía cáncer de hígado y de páncreas, pero que se encontraba en tratamiento. Finalmente la mujer no soportó y falleció.

"Ya que muchos comparten mi día a día y me preguntan, mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente", había contado hace algunos días atrás.

Esta mañana, la modelo confirmó que María Cristina había muerto y la despidió en las redes sociales. "Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña, bendecidos de ser tus hijos! Te amo, te amo, te amo", comenzó.

"Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día. Cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos abiertos, madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente desde tan chiquita", sentenció.

FL