Sol Pérez se comprometió con su pareja, Guido Mazzoni en julio del corriente año y en menos de un mes, más precisamente el 15 de noviembre, contraerán matrimonio, lo que despierta muchas emociones en la modelo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Sol Pérez compartió un emotivo video viral de un casamiento, en el que el novio espera a su futura esposa en el altar y al verla caminar hacia él, rompe en llanto. Fue ahí que la periodista abrió su corazón.

Sol Pérez no cree estar preparada para casarse

"Miro estos videos y lloro. No sé si estoy preparada", confesó Sol Pérez dejando en evidencia lo mucho que la emociona la idea de casarse con Guido Mazzoni. Como si eso fuera poco, sacó a la luz un video junto a Vero de la Canal, ideando su vestido.

"No entienden lo que voy a llorar. Literal. No me maquillen", agregó Sol Pérez para acompañar dichas imágenes. Sin dudas, el paso que está por dar la invade de emoción y sale a flote toda la sensibilidad que le generan a una novia los días previos a su boda.