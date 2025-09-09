Sol Pérez y Guido Mazzoni presentan a Marco, su primer hijo

Sol Pérez confiesa que, como buena canceriana, siempre soñó con ser mamá y formar una familia. “Tuve a Marco por cesárea, porque venía sentadísimo y decidió nacer así. Entonces cuando me programaron la cesárea justo lo hicieron para el 4 de abril, día del cumpleaños de mi abuela, la que tuvo el accidente. Y para mí, era una fecha muy importante y además nos enteramos de que la abuela materna de Guido también cumplía años ese mismo día”, dice Sol Pérez sobre la llegada de Marco, su primer hijo junto a Guido Mazzoni.

Fascinados con esta dulce etapa de su vida juntos, la conductora y el empresario posaron en exclusiva en su casa de Pilar y presentaron a su adorado bebé.

Sol Pérez y su esposo, Guido Mazzoni, en su casa de Pilar

“La verdad es que en sí la cesárea no me gustó. Tenía mucho miedo. El gordo pesó 3,530 kg, así que venía grandote, potente, se había comido todo en la panza. Y cuando lo sacaron, justo tenía una luz arriba que lo iluminaba, y yo dije no puede ser, no puede ser tan hermoso, era como un ángel, era una cosa impresionante. Nunca me voy a olvidar del primer momento en el que lo vi, con esa cara, esa boca grande que me miraba. Tengo todo el parto grabado”, se sincera la conductora con emoción.

Marco, de 5 meses, en el divino cuarto que decoró su mamá.

Cómo fueron los primeros y agotadores días de Sol Pérez como mamá primeriza

“Es raro, porque en realidad, si vos te ponés a pensar, estás re contra operada, tenés siete capas abiertas de tu cuerpo. Pero en ese momento te olvidás de todo y es como que vivís para tu hijo. Pero él es tan bueno, no se queja nunca de nada, no llora. Lo teníamos que despertar para que comiera”, cuenta Sol.

"Es todo nuevo; las prioridades te cambian en la vida. Yo antes priorizaba el trabajo y hoy lo importante es volver a mi casa. Quiero estar con mi hijo, es como que te cambia la manera en la que ves las cosas, en la que ordenás tus prioridades, todo te cambia. Siempre fui muy emocional y sensible. Sí descubrí que tengo mucha paciencia para él, no sé si con el resto de las cosas”, agrega la panelista de “Gran Hermano”, quien también se sumó al equipo de “El Noticiero de la Gente”, el ciclo de noticias de las tardes de Telefe.

La conductora reveló en cuánto cambió su vida y prioridades al convertirse en mamá.

Qué dijo Sol Pérez sobre cómo cambió su relación de pareja al ser padres

“Después, lo que cambia también es tu pareja. Es volverte a encontrar. A veces el no dormir pesa y te lleva a un estado donde terminás discutiendo por una tontería. Tu pareja te tiene que comprender en un montón de situaciones, porque vos como mamá estás enfocada en tu hijo y además te ves distinta. A mí me pasaba de no tener tiempo para mí. Pero por suerte Guido es muy comprensivo y centrado. Más allá de que él paterna y lo hace muy bien, nosotros teníamos un arreglo, ahora ya no, porque el gordo está más grande y toma teta en la cama, y ya no hay que cambiarle el panel tantas veces a la noche. Pero al principio era bueno, yo me levanto, le doy la teta, y vos lo que hacés es ir a cambiarle el pañal. Somos un equipo”, detalla la conductora acerca de la dinámica como padres.

Marco nació el 4 de abril a las 13:41 horas, con un peso de 3, 530 kg.

La conductora habló sobre su experiencia con la lactancia y las presiones que sentía

“Soy muy estructurada en mi vida. Yo al principio estaba muy estricta, como que me había pegado por ahí y le ponía cronómetro para que tomara la teta cada tres horas”, afirma Sol, quien reconoce la exigencia que implican la lactancia y cuidados de su niño.

“Hay mucha presión social y sobreinformación. Cuando estaba embarazada me parecía bien la lactancia mixta, aunque después, cuando tuve a Marco sentía como que tenía que darle solo teta. Pero me pasaba que tomaba la teta y se quedaba con hambre. Cada crisis de lactancia la vivís pésimo. Te tenés que sacar leche, estar 24 por siete. Es un montón. Y la verdad es que también le tenés que dar una mamá sana, me parece que eso es lo más importante. Entonces empecé a incorporar la lactancia mixta, que me funciona mejor”, reconoce la influencer.

“Es, además, un lindo momento para compartir con su papá. Guido le da la mamadera a Marco, y es como su momento, en el que están los dos ahí juntos. Marco ya sabe que la última mema del día, antes de irse a dormir, se la da el papá. Es algo lindo que comparten”, asegura Sol, quien al mes de su cesárea retomó, parcialmente, y con supervisión de su obstetra, su rutina de entrenamiento.

"Marco es espectacular, es todo sonrisa y muy mimoso", detalló Sol.

— ¿Siempre quiso ser madre o fue un deseo que despertó con la pareja?

— Tenía claro que en mi vida yo quería ser mamá. Mi mamá es una madraza y yo siempre tuve ganas de tener hijos, siempre fue mi idea. Y hoy siento que ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida, lo mejor que me va a pasar. No tengo ninguna duda de que Marco es el centro de mi vida, es todo para mí. No hay algo mejor, no hay mejor plan que mi hijo para mí. Es como que me pasa la vida por ahí.

— ¿Cómo es Guido como papá?

— La verdad es que estoy totalmente sorprendida de cómo es Guido como papá. Siento que es lo que mejor hace. Siempre le digo que como esposa puedo decirle un montón de cosas, como ¨no me hiciste un mate a la mañana¨, una tontería, pero que como papá no tengo nada para decir porque es impecable. Con Marco es una cosa increíble. Juegan un montón y Guido es el payaso de Marco. Él ve a su papá y se ríe. Se divierten mucho juntos. Yo soy más como la calma de Marco, lo hago dormir, mientras que Guido es su payaso. A veces cuando ya está con piyama y por dormir, le tengo que pedir que no me altere y no lo haga reír así se duerme. Y Guido le dice ¨llegó el sargento¨ (risas).

—¿Piensan ya en tener más hijos?

—Uno más seguramente vamos a tener. Sin embargo, nos pasa, como cuando a Marco le dio su primera fiebre, que fue algo tremendo, que decimos no, esto no volvemos a pasarlo…uno tiene tanto miedo. Somos muy primerizos y tenemos miedo. También nos pasó con las vacunas y al verlo más caído. Sufro como si me pincharan a mí. Pero después como que bueno, sí, obviamente que queremos darle un hermanito o una hermanita.

