Ricardo Darín va a ser abuelo: el feliz anuncio

Ricardo Darín recibirá por primera vez la alegría de convertirse en abuelo. La noticia llegó de la mano de la actriz española Úrsula Corberó, pareja de su hijo, el Chino Darín, quien anunció en Instagram que está esperando su primer bebé. La pareja lleva casi diez años de relación y ahora consolidará su historia de amor con la llegada del nuevo integrante a la familia.

El feliz anuncio de la llegada del primer nieto de Ricardo Darín

Con una tierna postal en la que muestra su pancita y sonríe a cámara, Corberó acompañó el posteo con un mensaje contundente: “Esto no es IA”. En cuestión de minutos, la publicación superó los 100 mil “likes” y recibió miles de mensajes de felicitaciones tanto de fanáticos como de colegas del espectáculo.

El esperado bebé será el primer nieto de Ricardo Darín y un motivo de felicidad para una de las familias más queridas del cine argentino y español. La noticia rápidamente se viralizó, generando sorpresa y emoción entre seguidores y figuras del ambiente artístico.

La reacción del Chino Darín en la públicación de Úrsula

La confirmación también llegó por parte del propio Chino Darín, quien compartió en sus historias de Instagram la foto de Úrsula, con la palabra “Esto:” escrita en la parte superior. A la imagen le sumó emojis de corazones y caritas sonrientes, un gesto con el que ratificó la felicidad e incluso el nerviosismo con el que atraviesa la pareja la llegada de su primer bebé.

Aunque ni Ricardo Darín ni su esposa Florencia Bas, con quien está casado desde 1988, todavía no se expresaron públicamente sobre la noticia, la expectativa en torno a sus reacciones es grande. El actor, considerado uno de los más importantes y respetados de Argentina, siempre se mostró muy cercano a su familia y seguramente vivirá con enorme alegría la llegada de su primer nieto.

Ricardo Darín y Florencia Bas junto a sus hijos, el Chino y Clara

La relación entre el Chino y Úrsula comenzó en 2016, durante el rodaje de la película “La Embajada”. Desde entonces, lograron sostener un vínculo sólido a pesar de las distancias y las exigencias de sus carreras internacionales. Ambos suelen compartir en redes sociales momentos especiales, viajes y muestras de afecto, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo hispano.

El embarazo marca un nuevo capítulo en la vida profesional y personal de los actores y emociona a los seguidores de esta familia de artistas. Asimismo, se convierte en una noticia de enorme felicidad para Ricardo Darín, que suma así un rol entrañable en su vida: el de abuelo, acompañado por el amor de toda su familia y el cariño de millones de admiradores que celebran con él esta etapa.

F.A