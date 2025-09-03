Así es el cuarto de Marco, el hijo de Sol Pérez: mural personalizado y una cuna soñada hecha a su medida

Marco, el hijo de Sol Pérez, tiene cinco meses y ya cuenta con un espacio especialmente diseñado para acompañar sus primeros momentos. En esta nota exclusiva para Revista CARAS, se revelan los detalles de su cuarto, que incluye un mural personalizado y una cuna hecha a medida, pensada para combinar funcionalidad y estilo.

El increíble cuarto de Marco, el hijo de Sol Pérez: desde un mural personalizado a una cuna soñada

A cinco meses del nacimiento de Marco, Sol Pérez abrió las puertas de su hogar en Pilar para compartir con Revista CARAS una mirada íntima al espacio que preparó especialmente para su hijo. En esta nota exclusiva, la conductora mostró cómo fue el proceso de diseño del cuarto del bebé, pensado para acompañar su crecimiento con funcionalidad, calidez y estilo.

Marco, el hijo de Sol Pérez - Revista CARAS

El pequeño nació el pasado 4 de abril y desde entonces se convirtió en el centro de la vida familiar. En las imágenes que se tomaron en la residencia, se puede ver una habitación luminosa, con detalles cuidados y una estética precisa que combina tonos neutros con texturas suaves.

El protagonista de la habitación de Marco es, sin dudas, la cuna hecha a medida y de gran tamaño, en color marrón claro, con un sector de guardado incorporado que permite organizar los objetos del día a día sin perder armonía visual. A un costado, se ubica un sillón en color camel, donde Sol Pérez y su hijo pasan momentos de conexión únicos. Es el rincón elegido para la lectura, el descanso y los juegos tranquilos. La elección del tono acompaña la paleta general de la habitación.

Marco y Sol Pérez - Revista CARAS

Por su parte, las cortinas también fueron pensadas en detalle. Se trata de un sistema doble, con una de ellas en tela de pana, a juego con la cuna, y otra estilo blackout que permite regular la entrada de luz según el momento del día. Esta combinación no solo aporta funcionalidad, sino que suma textura y profundidad al ambiente.

En una de las paredes laterales, se puede apreciar un empapelado en color neutro con dibujos de árboles y animales que completa el estilo del cuarto. El diseño, de líneas simples y tonos suaves, crea un entorno especial creado para el descanso y la exploración visual de Marco. El mural personalizado se integra a la perfección con la habitación.

Marco, Guido Mazzoni y Sol Pérez - Revista CARAS

Según reveló Sol Pérez, el armado del cuarto fue uno de los momentos más especiales durante el embarazo. Junto a su pareja, Guido Mazzoni, eligieron cada elemento para la comodidad y en la posibilidad de crear un entorno que reflejara su estilo sin perder funcionalidad. “Queríamos que fuera un lugar donde Marco pudiera estar tranquilo, pero también donde nosotros pudiéramos compartir tiempo con él”, expresó.

Desde su nacimiento, Marco es protagonista de varias publicaciones en redes sociales, donde la periodista deportiva muestra fragmentos de su vida como mamá primeriza. En sus posteos elige compartir momentos cotidianos que reflejan la intimidad familiar, como paseos, juegos y escenas dentro del hogar.

Marco, Guido Mazzoni y Sol Pérez - Revista CARAS

Marco, el hijo de Sol Pérez, ya cuenta con un espacio pensado para acompañar sus primeros meses, donde cada detalle fue elegido con dedicación. En esta nota exclusiva para Revista CARAS, se conoció cómo es su cuarto con un mural personalizado, una cuna soñada hecha a su medida y elementos que combinan funcionalidad con estilo.

VDV