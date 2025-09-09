La conmovedora imagen con la que Pampita recordó a su hija Blanca, a 13 años de su muerte

A 13 años de la partida de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, la modelo conmovió a sus miles de seguidores con un posteo muy especial para recordarla y rendirle homenaje. Una imagen inédita y un gesto cargado de amor despertaron una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Así recordó Pampita a su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Cada 8 de septiembre, Pampita recuerda a su hija Blanca, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña. Este lunes se cumplieron 13 años de su muerte y a través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una dulce e inédita foto junto a su primogénita.

Junto a un corazón blanco y el signo infinito, Pampita compartió uno de los tantos recuerdos que tiene con Blanca. La imagen la mostraba sonriendo y sosteniendo en brazos a su hija de pequeña. Pocos minutos después, su publicación fue cosechando cientos de mensajes.

La conmovedora imagen de Pampita junto a su hija Blanca

Sofía Zámolo fue una de las personas que no dudó en comentar: "Por favor esta foto.. Te abrazo inmensamente". Asimismo, Paula Chaves y la periodista Cata de Elía, quien sufrió la pérdida de Margarita, su otra hija gemela, durante la gestación, dejaron corazones rojos en el posteo.

La conmovedora imagen de Pampita junto a su hija Blanca

La tierna y emotiva postal de Pampita junto a Blanca cosechó miles de "likes" y se sumó al video que publicó Benjamín Vicuña, horas antes, en la misma red social. “Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden”, comenzó el actor chileno. Y agregó acompañando sus palabras con la grabación que mostraba a su hija con su hermano Bautista a las risas y abrazos: “Yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje".

Continuando con su mensaje, Vicuña escribió: “El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”. Luego, hizo referencia a los recuerdos imborrables que mantiene de Blanca, quien hoy tendría 19 años: "Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí".

Por último, Benjamín Vicuña expresó este 8 de septiembre rindiéndole homenaje a su primera hija: "Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal". De esta manera, su posteo estuvo acompañado de la conmovedora imagen con la que Pampita también recordó a su hija Blanca, a 13 años de su muerte.