En las últimas horas, Mauro Icardi decidió volver a mostrar su brazo, luego de meses de ocultarlo ante las cámaras. Es que la estrella del Galatasaray finalmente decidió "borrar" completamente a Wanda Nara de su vida y el paso final fue tapar el tatuaje que llevaba en su honor y no dudó en mostrar en redes sociales el nuevo diseño con la técnica blackout. Pero la China Suárez aún no sigue los pasos de su pareja y luce orgullosa el tattoo dedicado a su exnovio, Rusherking.

Cuál es el tatuaje que la China Suárez se hizo en honor a Rusherking

Desde su adolescencia, la China Suárez luce diversos diseños en su piel y cada uno de ellos tiene un significado especial para la actriz. Desde el homenaje para su amiga Sofía Sarkany, fallecida en 2021, a sus grandes intereses como son los animales, cada uno de ellos ubicados en lugares estratégicos y sin tener una fuerte carga visual, con una elección de tamaño medio.

Pero los tatuajes de la ex Casi Ángeles fueron un importante tema de polémica debido a que en 2024 la actriz se habría realizado un diseño con el número 43 en referencia a Franco Colapinto, el argentino que compite en Fórmula 1 con esa numeración, y con quien se la vinculó luego que fueron vistos juntos en España. Pero poco después, al confirmar su relación con Mauro Icardi mostró que se tatuó nuevamente tapándolo con una figura de una corono.

Sin embargo, tiene un tatuaje que aún no se borró de su piel y estaría dedicado a Rusherking. La actriz y el cantante fueron novios en 2022 por más de un año, hasta el momento que el joven habría decidido terminar con la relación. Pero en lo que duró el vínculo, Suárez no dudó en expresar su enamoramiento y afirmar que él era el amor de su vida y en ese lapso había plasmado en su piel al trapero.

En el brazo, en la zona del tríceps, la China tiene tatuada una frase y debajo una boca. Este dibujo tiene particularidades en el diseño ya que es asimétrico con el labio inferior más grande que el superior y hay una visualización de dientes. Ante estas particularidades de la figura, poco se tardó en encontrarse el vínculo: se trata de la boca de Rusherking. Y ante la reciente reacción de Mauro Icardi de dejar atrás el tatuaje de Wanda Nara, llamó la atenció que la actriz aún luce el relacionado con su exnovio, a casi dos años de la ruptura.

Fue Marcia Frisciotti, Pochi de Gossipeame, quien reavivó este detalle en el que mostró el tatuaje de la China Suárez con las similitudes a la boca de Rusherkig y destacando que este diseño aún sigue en la piel de la actriz, quien contrario a Icardi, no duda en mostrar.