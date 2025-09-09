En las últimas horas, mediante sus redes sociales, Jimena Buttigliengo denunció que sus hijos, Willy Andrea y Lynda Rose, fueron secuestrados y actualmente se encuentran en París. La reconocida modelo argentina decidió exponer el calvario que atraviesa al no poder tener un contacto fluido con los niños de ocho años, quienes en principio iban a disfrutar las vacaciones con su padre, Willy Rizzo.

La fuerte denuncia de Jimena Buttigliengo

A finales del 2024, Jimena Buttigliengo en una entrevista exclusiva para CARAS reveló que había comenzado una nueva vida en Ibiza junto a sus dos hijos, luego de separarse en 2023 del padre de los niños, el diseñador franco italiano Willy Rizzo. “Vivíamos en Francia y decidimos separarnos a fines del año pasado", indicó la modelo argentina.

Y detalló: "Decidimos que yo me instalé en un punto intermedio como Ibiza, así que vamos a seguir siendo excelentes padres los dos. Pero bueno, de ahora en más separados y da uno por su lado”. Es en este contexto, que se estaría desarrollando un conflicto entre la modelo y el diseñador, siendo que ella denunció en si cuenta de Instagram que Willy Andrea y Lynda Rose fueron secuestrados por su padre.

"Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia. No me dejan hablarles y les cambiaron el look", denunció la modelo, quien hizo una comparativa del aspecto físico cambiado de los menores.

Transcurridas las horas, la modelo compartió un mensaje que le habría enviado Willy Rizzo luego de hacerse eco de su denuncia en redes sociales. Tal como se indica en los mensajes, el hombre asegura que la Jimena no tendrá contacto con sus hijos. De ahora en adelante, si quieres hablar con los niños, será en la comisaría de policía del 8º distrito. Rechazo cualquier contacto contigo con respecto a mis hijos, estás desequilibrada, publicas información falsa en Instagram y me amenazas por correo electrónico. No hay ninguna posibilidad de que veas a los niños mañana, miércoles o jueves. Todas las autoridades serán avisadas de que no tienes derecho a ver a los niños", le indicó el hombre.

En la captura compartida por la modelo, ella le responde: “Soy su madre, necesitamos abrazarnos y besarnos”. Y agrega: “Secuestras a los niños, los escondes, y ahora vengo a visitarlos, ¿Y me dices esto? ¿Qué demonios?”.

De esta forma, Jimena Buttigliengo evidenció en redes sociales el calvario que atraviesa al no poder tener comunicación ni ver a sus dos hijos, quienes en principio solo pasarían unas vacaciones con su padre.