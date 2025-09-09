Estilo boho chic y color tendencia: el look más cómodo de Nicole Neumann con un vestido túnica

Nicole Neumann siempre apuesta a diversos estilos, desde los más comfy a los más glamorosos y fashionistas. En esta oportunidad, la modelo se animó a la estética boho chic con toques western y cosechó una lluvia de likes en las redes sociales. Su outfit fue elegido para su última noche en Miami, donde viajó junto a su esposo Manu Urcera y su hijo Cruz para protagonizar la nueva campaña de una reconocida firma de indumentaria.

Vestido túnica, el elegido de Nicole Neumann para despedirse de Miami

Nicole Neumann supo combinar familia y trabajo en los últimos días ya que en su viaje a Estados Unidos para realizar las fotos de la nueva colección de una marca decidió viajar con su familia. A través de su red social, la modelo mostró el increíble resort donde se hospedó con su marido y su bebé, y escribió agradeciendo al lugar: "Estadía espectacular para mi familia y equipo de trabajo en Miami. Ya queremos volver".

Su video estuvo acompañado de un recorrido que hizo la conductora por algunos rincones del hotel, en el cual su look no pasó desapercibido. Para despedirse de este destino, Nicole llevó un vestido túnica en color chocolate y con efecto satinado. La prenda fue, sin dudas, la protagonista absoluta ya que sus detalles y tonalidad tendencia se robaron toda la atención.

Nicole Neumann



La prenda larga con impronta boho chic y silueta amplia, se destacó por sus mangas largas y terminaciones en volados. Además, este diseño incluye varias capas en la falda que aportan movimiento y un aire romántico. Para completar el estilismo, Nicole Neumann sumó toques western con un sombrero de ala ancha haciendo juego con el color del vestido túnica.

Nicole Neumann

Su beauty look reforzó este espíritu bohemio y relajado que quiso transmitir con esta pieza en tendencia ya que lució un cabello recogido en una trenza lateral y un maquillaje natural en tonos tierra. El resultado es un outfit femenino y lleno de personalidad con guiños al estilo folk.

Últimamente, Nicole Neumann apuesta fuerte a la estética boho chic y, al parecer, es con la que más cómoda se siente. Sus últimos looks así lo demuestran, ya que luce prendas confeccionadas en telas sueltas, estampadas y con texturas. Esta vez le sumó un accesorio clave que elevó su particular outfit.

Su publicación recolectó miles de "Me gusta" y cientos de halagos para su atuendo elegido. "Sos tan glamorosa", "Fabuloso look", "Belleza de mujer", "Diosa", fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron los usuarios de Instagram para Nikita. Su esposo Manu Urcera no quiso quedarse afuera y comentó con un emoji de fueguito: "Top". De esta manera, el look más cómodo de Nicole Neumann se caracterizó por llevar un estilo boho chic, color tendencia y un vestido túnica como protagonista.