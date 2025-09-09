Úrsula Corberó anunció su embarazo con una tierna foto: "Esto no es IA"

Úrsula Corberó anunció una dulce noticia en su red social de Instagram: está embarazada. A casi diez años de relación con el Chino Darín, la actriz contó que su historia de amor se consolidará con la llegada de su primer bebé en común. Este anuncio causó sorpresa y alegría entre sus seguidores como también en sus colegas del mundo del espectáculo.

La primera foto de Úrsula Corberó embarazada

Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan momentos de pura emoción y felicidad. Los actores serán padres por primera vez y mediante un particular posteo en su cuenta de Instagram fue ella quien reveló la feliz noticia. Lejos de ser protagonistas de rumores y especulaciones, los artistas pudieron mantenerlo en secreto por algunos meses y decidieron anunciarlo este martes.

"No es IA", escribió la actriz española con mucho humor junto a una tierna postal donde muestra el tamaño de su panza y mira a cámara. A los pocos minutos, su posteo superó los 100 mil "likes" y los mensajes de "felicitaciones" se repitieron en cada uno de los usuarios de todo el mundo que la siguen.

Úrsula Corberó anunció su embarazo

La protagonista de "La casa de papel" y el hijo de Ricardo Darín están juntos desde 2016 cuando se conocieron grabando la serie La Embajada en España. Desde ese momento, los actores se convirtieron en una de las parejas más queridas en dicho país y en Argentina.

Pese a sus exitosas carreras, Úrsula y el Chino lograron mantener un bajo perfil y decidir en qué ocasiones compartir su intimidad, como es el caso de este tierno y emotivo anuncio. Si bien se dividen sus días entre suelo español y argentino, su nido de amor se encuentra en Barcelona, el cual se destaca por llevar una combinación única de arquitectura clásica y decoración contemporánea.

En su entrevista con Susana Giménez en 2024, la actriz de 36 años contó que a penas conoció al actor quedó cautivada por su belleza. “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, recordó. Desde aquel primer encuentro en vestuario hasta este presente lleno de felicidad pasaron casi diez años, y hoy Úrsula Corberó y el Chino Darín celebran la noticia rodeados del cariño de sus seres queridos.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

"Todo el amorcito del mundo para vosotros", escribió Pedro Alonso, su compañero de La casa de papel (Netflix). Por su parte, Dolores Fonzi comentó: "Querida, qué alegría". Estos fueron tan sólo algunos de los tantos mensajes que recibió la reciente publicación de Corberó.

De esta manera, Úrsula Corberó anunció su embarazo con una tierna foto y aclaró: "Esto no es IA". Así confirmó su embarazo y dejó en claro que no se debe a una imagen generada con inteligencia artificial sino a su maravilloso presente junto al Chino Darín.