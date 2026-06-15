La escapada de Camila Galante y sus hijos a Disney, horas antes del debut de la selección argentina en el Mundial

Mientras Leandro Paredes atraviesa horas decisivas junto a la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial, Camila Galante aprovechó para disfrutar de una escapada familiar junto a sus hijos. Lejos de la concentración y la expectativa que rodea al equipo nacional, la influencer eligió uno de los destinos favoritos de los más chicos: Disney World, en Orlando.

La escapada de Camila Galante y sus hijos a Disney

A través de sus redes sociales, Camila Galante compartió una serie de imágenes que retratan algunos de los momentos más especiales del viaje junto a Victoria, Giovanni y Lautaro. Entre recorridos por el parque, atracciones y escenarios emblemáticos, la familia vivió jornadas cargadas de diversión en un contexto muy especial.

Así fue el mágico día de Camila Galante y sus hijos en Disney

Camila Galante publicó un álbum que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Siempre es mágico pasar por acá”, escribió junto a las imágenes que muestran distintos momentos de la visita al complejo de Disney World. Gran parte de las fotografías tienen como protagonista al icónico Castillo de Disney, uno de los símbolos más reconocidos del parque.



La escapada de Camila Galante y sus hijos a Disney

Las postales reflejaron el clima relajado y alegre que acompañó la escapada familiar de Camila Galante y sus hijos, además de mostrar algunos de los escenarios más coloridos y característicos de Disney, un destino que continúa despertando entusiasmo tanto en chicos como en grandes.

El escape de Camila Galante y sus hijos antes del mundial

El viaje llega en un momento particular para la familia. Mientras Camila Galante disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos, Leandro Paredes se encuentra concentrado con el plantel de la Selección Argentina, ultimando detalles para el esperado debut mundialista frente a Argelia. De esta manera, las vacaciones también funcionan como una forma de acompañar a la distancia al futbolista durante una de las competencias más importantes de su carrera.

La escapada de Camila Galante y sus hijos a Disney

Aunque separados por algunos días, tanto Camila Galante como los chicos siguen de cerca cada paso del mediocampista en la previa del torneo. No es la primera vez que la familia comparte su pasión por los viajes y los parques temáticos. Y es que a lo largo de los años, tanto Camila como Paredes mostraron distintas escapadas junto a sus hijos, convirtiendo estas experiencias en una tradición familiar.