De Agus Gandolfo a Camila Galante y Caro Calvagni, las fotos de las visitas a la selección en la previa al debut al Mundial

Este martes 16 de junio, la selección argentina se enfretará a Argelia, en el primer cruce del Mundial 2026. Los jugadores buscan una nueva consagración de gloria, en la copa que durará al menos dos meses. Entre la emoción y los nervios, sus fanáticos y familias no dudaron en viajar para poder verlos en vivo y alentarlos en todo momento. Las llamadas mujeres de la selección arribaron a Estados Unidos, uno de los centros junto a México y Canadá, para hacer compañía a sus parejas y alentar a la selección desde el primer momento. Agus Gandolfo, Camila Galante, Caro Calvagni y Valentina Cervantes fueron solo algunas de las que compartieron postales de cómo fue el reencuentro con sus parejas, y de sus hijos con sus papás.

El reencuentro de las selección argentina con su familia, en la previa del mundial

En la previa del partido Argentina contra Argelia, que se disputará el martes 16 de junio a las 22hs, las mujeres de la selección no dudaron en reunirse con sus parejas, para darle un último aliento y fuerza para la preparación. Algunas de ellas no dudaron en compartir el viaje en avión en su cuenta de Instagram y, tras varias postales de de reencontrarse con su familia, enternecieron a todos con el encuentro junto a sus parejas. Agus Gandolfo y sus hijos le llevaron alegría a Lautaro Martínez, mientras él entrenaba para el próximo partido de la selección.

El reencuentro de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez

De la misma manera, Camila Galante se robó la ternura de sus seguidores al mostrar un viaje en avión junto a sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro. El que se robó la atención de todos fue el menor de ellos, quien se mostró curioso por el aeropuerto, y protagonizó varios videos que fueron compartidos en las historias de Instagram. Finalmente, llegaron a Kansas, Estados Unidos, y la influencer y sus hijos fueron recibidos por Leandro Paredes, quien los esperaba con una sonrisa y emoción de poder verlos en la previa del partido.

El reencuentro de Camila Galante y Leandro Paredes

Caro Calvagni mostró el lado bueno y malo del reencuentro con Nicolás Tagliafico. En sus primeras postales de historias de Instagram, reveló la despedida más dura hacia sus mascotas, o "perrhijos", que se quedarían en su casa. De esta manera, y tras haberlos dejado al cuidado de una conocida, viajó hacia Estados Unidos para poder acompañar a su pareja en este momento especial para él. Cuando se lo encontró, en el hotel donde todos se hospedan, se fusionaron en un abrazo y la influencer expresó la felicidad de poder volverlo a ver en una nueva aventura.

El reencuentro de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Valentina Cervantes fue una de las mujeres de la selección que llegó con más días de anticipación, y disfrutó de unos momentos en familia con Enzo Fernández y sus dos hijos: Olivia y Benjamín. "Amor mío", escribió en una romántica foto que compartió, en su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, sus seguidores destacaron también la felicidad que el jugador tenía de poder pasar un rato con los menores, antes del partido contra Argelia. Entre paseos bajo el sol y emoción por el apoyo que recibía, Cervantes y Fernández disfrutaron de un reencuentro único y enternecieron a todos.

El reencuentro de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Las mujeres de la selección no dudaron en viajar a Estados Unidos, uno de los centros de la Copa Mundial, para poder acompañar y alentar a sus parejas en todos los partidos que se disputen. Los jugadores buscan obtener una nueva consagración de gloria, y se refugian en sus familia que los apoyan en esta nueva aventura, que lleva orgullo y felicidad a todos los fanáticos.

A.E