Entramos al comedor de Barby Franco y Fernando Burlando: araña de cristal, sillas de vaca y diseño country

Desde hace varios años, Barby Franco y Fernando Burlando encontraron en Las Flores mucho más que una casa de descanso. Entre extensos espacios verdes y lejos del ritmo de Buenos Aires, la pareja construyó un refugio familiar donde suelen pasar largas temporadas junto a su hija Sarah, disfrutando de una vida más conectada con la naturaleza.

Así es el comedor de Barby Franco y Fernando Burlando

Recientemente, Barby Franco compartió una serie de fotografías de un encuentro familiar en la propiedad y dejó al descubierto uno de los ambientes más llamativos de la residencia. Se trata del comedor principal, un espacio que combina la esencia de las tradicionales estancias argentinas con detalles elegantes como una imponente araña de cristal, mobiliario de inspiración rural y materiales naturales que aportan calidez y elegancia.

Así es el comedor de Barby Franco y Fernando Burlando

El comedor de Barby Franco se destaca por una arquitectura que evoca el encanto de las antiguas estancias argentinas. Los techos altos revestidos en madera natural y las vigas oscuras a la vista aportan personalidad al ambiente y refuerzan su impronta campestre. A esto se suman las paredes en tonos crema y algunos sectores con ladrillo expuesto, una combinación que aporta calidez y genera una atmósfera acogedora.

Así es el comedor de Barby Franco y Fernando Burlando

La luz natural también ocupa un lugar central dentro del comedor. Gracias a los amplios ventanales, el ambiente se mantiene luminoso durante gran parte del día y establece una conexión constante con el paisaje exterior. Las cortinas en tonos tierra acompañan la propuesta decorativa y terminan de consolidar una paleta inspirada en los colores de la naturaleza.

Araña de cristal, sillas de vaca y detalles que elevan la decoración

Entre los elementos que más llaman la atención del comedor de Barby Franco y Fernando Burlando aparece la gran mesa rectangular de madera oscura, una pieza de importantes dimensiones pensada para reuniones familiares y encuentros con amigos. Durante el festejo la mesa lucía una puesta sencilla pero cuidada, con vajilla blanca y posaplatos de mimbre que reforzaban el estilo rústico elegante presente en toda la casa. A su alrededor se distribuyen sillas tapizadas con un diseño que imita cuero vacuno en tonos blanco y marrón, uno de los detalles más distintivos del ambiente.

Así es el comedor de Barby Franco y Fernando Burlando

Sin embargo, la pieza que se roba todas las miradas es la imponente araña de cristal ubicada sobre el comedor. La decoración se completa con grandes arreglos de follaje seco y pampas grass. El resultado es un comedor de estilo country chic donde conviven la tradición rural y el lujo contemporáneo, una combinación que define gran parte de la estética elegida por Barby Franco y Fernando Burlando para su casa de campo.