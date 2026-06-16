Las vacaciones del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Capri

Diego "El Cholo" Simeone, reconocido director técnico del Atlético de Madrid y una figura emblemática del fútbol mundial, aprovecha estos días para recargar energías junto a su pareja, Carla Pereyra, en Capri. Este destino, considerado uno de los más exclusivos del mundo.. Entre paseos en barco, caminatas por los pintorescos pueblos y cenas bajo la luz de las estrellas, ambos demuestran que saben combinar a la perfección el descanso con un estilo impecable. Cada imagen compartida en redes sociales refleja una atmósfera de complicidad y disfrute, donde el azul profundo del mar Tirreno sirve como escenario natural para su historia de amor.

El Cholo Simeone y Carla Pereyra en Capri.

Estilo mediterráneo: el sello de Carla Pereyra



Carla Pereyra despliega un guardarropa sofisticado y fresco, ideal para las temperaturas cálidas de la costa italiana. Se la puede ver con un elegante vestido largo con un degradé vibrante que fusiona tonos cálidos —naranja, rosa y verde—, una elección audaz y favorecedora que resalta su silueta. Por otra parte, para una jornada de compras y paseos por el centro histórico, la modelo opta por un conjunto de pantalón ancho y top a rayas verticales, complementado con un sombrero de fibra natural de ala ancha y un bolso artesanal con delicados bordados florales.

La versatilidad de Carla Pereyra.



No falta el toque minimalista y chic en su selección de indumentaria. La modelo elige un vestido corto de lino blanco, con un corte camisero de líneas puras que aporta frescura y una elegancia despojada, ideal para disfrutar de un aperitivo a media tarde. Sus accesorios, como las gafas de sol de diseño y las sandalias sencillas, terminan de definir un estilo veraniego que captura la esencia de la *dolce vita italiana. Estos estilismos no solo marcan tendencia, sino que dialogan armónicamente con el entorno luminoso y tradicional de la isla.

El Cholo Simeone y Carla Pereyra eligieron Capri como destino.



¿Un respiro antes del Mundial?

Capri ofrece rincones que parecen extraídos de una postal. La pareja recorre los puntos más emblemáticos, desde las imponentes formaciones rocosas que emergen del mar, hasta los encantadores puestos callejeros repletos de limones frescos que perfuman las veredas. Cada rincón destila historia y encanto, con terrazas que ofrecen vistas panorámicas inigualables sobre el horizonte.

Carla Pereyra y El Cholo Simeone.



Tras esta escapada romántica quizás el próximo destino de El Cholo Simeone sea Estados Unidos, donde se juega la Copa del Mundo y su hijo Giuliano forma parte de "La Escaloneta". Por ahora, Simeone elige la serenidad de los paisajes italianos y la compañía de Carla.