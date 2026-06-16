El nuevo look de Mirtha Legrand: adiós a los vestidos

La moda resulta un lenguaje constante en la vida de Mirtha Legrand. A lo largo de sus 58 años al frente de sus legendarios almuerzos y cenas, la diva construye una imagen que acompaña la historia del país. Sin embargo, en esta etapa de su carrera, lejos de anclarse en fórmulas repetidas, ella busca renovar su impronta. Durante su última aparición televisiva, la Chiqui se aleja de los tradicionales vestidos de fiesta —aquellas piezas enteras que caracterizan su guardarropa histórico— para probar una opción distinta que cautiva a sus seguidores: un conjunto de dos piezas. Esta elección no solo resalta su vigencia, sino que demuestra que la elegancia radica en la capacidad de reinventarse sin perder la esencia personal.

Mirtha Legrand.



Mirtha Legrand: La apuesta por la versatilidad

Para esta ocasión, Mirtha Legrand eligió un estilismo que equilibraba la sobriedad con un toque lúdico. La protagonista absoluta de su outfit fue una falda larga confeccionada en shantung, una tela de textura rica y sofisticada que aportaba volumen y movimiento natural a cada uno de sus pasos. Esta prenda, de un negro profundo, funcionó como una base impecable para el contraste con la parte superior.



Complementó esta falda una blusa blanca impecable, salpicada por lunares negros de tamaño mediano. Este patrón, un clásico absoluto del diseño, otorgó dinamismo visual y un aire renovado, alejado de la rigidez que a veces imponen los vestidos de alta costura. Al optar por separar su look en dos piezas, Mirtha logró definir con mayor precisión su silueta, especialmente el área de la cintura, un detalle que ella misma destaca con entusiasmo al presentar su look ante el público. La elección transmitió una imagen más ligera, fresca y, sobre todo, cómoda.

Mirtha Legrand apostó a una falda con camisa.



Joyería de alto impacto y sello personal



Como no podía ser de otra forma, la propuesta de estilo incluyó el toque distintivo de la Chiqui: las joyas. Los diamantes fueron un elemento esencial que completó su outfit.

Mirtha Legrand.

Este cambio hacia el conjunto de camisa y pollera permite que la conductora juegue más con las texturas y los estampados en el futuro. Al prescindir del vestido como única alternativa, Mirtha Legrand abrió el abanico de posibilidades estilísticas. Con 99 años de vida, la diva da una lección de estilo y actitud: demuestra que la moda es un terreno de exploración permanente.