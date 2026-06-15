Darío Barassi mostró el living que tienen sus hijas, lleno de juguetes y con muebles montessori

Darío Barassi suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de la vida familiar que construyó junto a Lucía Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés. Entre situaciones cotidianas, juegos y escenas divertidas, el conductor también deja al descubierto algunos rincones de su hogar.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Recientemente, una de sus publicaciones permitió conocer con más detalle el living familiar de la casa, un ambiente amplio y luminoso que fue adaptado especialmente para las necesidades de las niñas. Con una decoración cálida, muebles funcionales y sectores pensados para el juego, el espacio combina diseño y practicidad en partes iguales.

Así es living moderno, cálido y pensado para disfrutar en familia de Darío Barassi

A simple vista, el living de Darío Barassi transmite una sensación de amplitud y confort. La decoración apuesta por una paleta de tonos neutros donde predominan el beige, el crema y la madera clara, una combinación que aporta luminosidad y genera una atmósfera relajada. Entre los elementos más destacados aparece un sofá en tonos claros acompañado por almohadones decorativos. Detrás de él se observa un panel arqueado de ratán o mimbre que suma textura y refuerza el estilo cálido del espacio.

Así es el living de Darío Barassi

Las cortinas de piso a techo, en colores suaves, terminan de potenciar la entrada de luz natural. Otro de los sectores que llama la atención es la gran biblioteca de madera ubicada a uno de los lados del living de Darío Barassi. Allí conviven juguetes, libros y distintos objetos infantiles organizados en estantes abiertos, integrándose de manera armónica al resto de la decoración.

Un espacio adaptado para las hijas de Darío Barassi

Más allá de la decoración, el living de Darío Barassi presenta varios elementos inspirados en la filosofía Montessori, un método que busca fomentar la autonomía y el aprendizaje de los niños a través de entornos adaptados a sus necesidades. En el centro del ambiente se encuentra una mesa de madera a escala infantil donde Emilia e Inés pueden realizar actividades cómodamente. A su alrededor, una alfombra delimita el sector de juego y ayuda a organizar visualmente el espacio.

Darío Barassi junto a sus hijas

El mobiliario simple, los materiales naturales y la organización de cada rincón refuerzan esta propuesta. De esta manera, el living no solo funciona como un espacio de reunión familiar, sino también como un entorno pensado para estimular la creatividad, la exploración y la autonomía de las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión.