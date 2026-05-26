Entramos al estudio de pilates de Soledad Fandiño: living interior, cartas y un guiño a la Argentina

Desde hace ya un tiempo, Soledad Fandiño decidió darle un giro completo a su vida profesional. Instalada en Miami y atravesada por una profunda transformación personal tras superar un cáncer de mama, la actriz encontró en el Pilates y el entrenamiento consciente una nueva pasión que terminó convirtiéndose también en su trabajo.

Soledad Fandiño dio su primera clase de Pilates en español

Luego de una intensa preparación, Soledad Fandiño se certificó oficialmente como instructora de Pilates y Sculpt, una disciplina que combina movimientos clásicos con pesas ligeras y bandas elásticas. Con foco en la respiración, la postura y el fortalecimiento del core, la argentina comenzó a construir una comunidad alrededor del bienestar físico y emocional, tanto en clases online como presenciales.

Cómo es el estudio donde Soledad Fandiño dio su primera clase

Este domingo, Soledad Fandiño compartió imágenes de su primera clase oficial en un exclusivo estudio de Miami y sorprendió con la estética cálida y sofisticada del lugar. El espacio combina diseño contemporáneo con una atmósfera relajante pensada para transformar el entrenamiento en toda una experiencia sensorial.

El estudio del que forma parte Soledad Fandiño

Uno de los elementos que más llama la atención es el techo alto revestido en madera oscura con vigas expuestas, un detalle que aporta textura y sensación de amplitud. La iluminación tenue en tonos cálidos genera un clima íntimo, muy alejado de los gimnasios tradicionales. Las paredes claras están acompañadas por grandes arcos empotrados con espejos de fondo y luces LED rojizas que envuelven el salón en un resplandor suave y moderno.

El guiño argentino y los detalles del espacio wellness

Cada rincón del estudio donde da las clases Soledad Fandiño está pensado cuidadosamente. Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue el guiño que la modelo decidió incluir para sentirse cerca de sus raíces. La playlist elegida para acompañar la rutina estaba integrada completamente por música argentina, aportando un toque personal y emocional a la experiencia.

Además del salón principal, el estudio también cuenta con living interior moderno y relajado, con una estética sofisticada que mezcla bienestar, diseño y confort. Entre velas, luces cálidas y pequeños detalles decorativos, el espacio refleja a la perfección el nuevo universo wellness que Soledad Fandiño construyó en esta etapa de su vida.