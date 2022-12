Soledad Fandiño desbloqueó un nuevo logro y se recibió como profesora de yoga. La modelo y presentadora Argentina lleva gran parte del año radicada en Miami junto a su hijo Milo Pérez.

La modelo ha deja en claro su pasión por la vida sana y saludable y aprovechó su estadía en Estados Unidos, para estudiar Health Wellness Coaching. Ahora, Soledad Fandiño compartió su más reciente logro y lo celebró con un increíble look.

Soledad Fandiño se recibió como profesora de yoga: "Nueva Wellness Teacher".

"Hoy me certifico como Teacher de Yoga. así que me tiré con de todo! ¿Qué les parece el look?", comentó la famosa argentina en su posteo del feed. En sus historias, Soledad reforzó su nuevo título. "Nueva Wellness Teacher".

La famosa modelo lució un hermoso crop top en corset con estampado de la obra maestra El nacimiento de Venus, del pintor renacentista, Sandro Botticelli, creado entre 1485 y 1486.

"Para nutrirnos física y emocionalmente necesitamos hábitos que nos acerquen a nuestra meta, ser constantes con la práctica y con nuestro trabajo interno", afirmó de manera reciente en uno de los posteos, Soledad Fandiño.

Milo, el hijo de Soledad Fandiño y René Pérez se tomó las calles de Miami

Con Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, Milo Pérez, el hijo de Soledad y Residente, salió a la calles de Miami y ondeó la bandera argentina con mucho orgullo, luego de que la Scaloneta venciera a Croacia 3 a 0.

"Vamos Argentina!!! Te amo hijo, no puedo más de la emoción, que hermoso verte levantar así la bandera, con tanto amor, incansablemente", comentó la famosa sobre su el actuar de Milo Pérez.