Yanina Latorre se caracteriza por no tener pelos en la lengua al momento de decir lo que piensa o contar detalles de su vida. Se comunica con sinceridad guste a quien le guste y así fue que confesó que hay una famosa que le tira onda.

En "LAM", Yanina Latorre recibió saludos de parte de Nai Awada que se manifestó muy cariñosa hacia su persona, por lo que la panelista se animó y confesó: "Hermosa, siempre me dice que me ama. Me quiere dar".

Nai Awada

Sus compañeras se rieron al escuchar su confesión, pero entendieron que Yanina es fiel a su clásico sentido del humor. Por su parte, Nai Awada no se hizo eco de las declaraciones de la panelista de "LAM".

Yanina Latorre sufrió un accidente doméstico

Yanina Latorre contó el pasado 30 de mayo en "LAM" que sufrió un accidente en su casa. Fue Ángel De Brito quien le preguntó que le había pasado y la angelita dio los detalles en vivo del susto que se había llevado. "Estoy llena de moretones en los brazos", señaló.

"Me caí de la escalera", comenzó contando Yanina Latorre. Y continuó: "Estaba en bata y pantuflas y me despatarré y caí".