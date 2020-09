Stefi Roitman habló sobre la foto junto a Ricky Montaner que censuró Instagram

El miércoles, Ricky Montaner compartió una polémica foto en su cuenta de Instagram, en donde se lo ve a él poniendo sus manos en los pechos de su novia, Stefi Roitman. La publicación generó un gran revuelo y hasta la red social la censuró.

Si bien muchos halagaron la imagen y la consideraron muy sexy, a otras personas no les gustó nada.

Al ver todo esto, Stefi aseguró: "A Ricky le encanta sacar fotos, se compró una cámara compacta. Esta foto la hizo en joda y cuando la reveló nos encantó, la vimos y nos pareció genial. Es parte de nosotros esto, entendemos que es más subida de tono a lo que estamos acostumbrados. Cuando él me avisó que la iba a subir, porque obviamente me consultó, esperábamos un revuelo normal, pero no lo que pasó después, el análisis de todo el mundo, o la censura de Instagram".

La foto que generó un sinfín de polémicas en la red social.

"Pensamos en si estaremos en un momento muy sensible, pero no sé cómo se maneja Instagram para bajar publicaciones, si alguien las revisa o es por denuncias. Nosotros somos así de genuinos y la verdad que nos manejamos así, no se sorprendan si volvemos a subir algo así", aseguró en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Además, consideró que "el diario del lunes me hizo dar cuenta que estuvo demás quizás, pero estoy aprendiendo día a día lo que tolero más, con qué me mato de risa y sigo haciendo y potencio. Si muestro bastante yo, cuando estoy feliz o cuando estoy enojada. Trato de ser lo más genuina y transparente posible. Puede gustar o no, pero soy así. Voy jugando y midiendo hasta dónde puedo llegar. Muchas veces me replanteé si irme un poco de las redes pero no lo he logrado".