Stefi Roitman se sumó a la tendencia de otoño - invierno 2023 y se hizo un cambio de look radical con el que no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a ella misma que no podía creer lo que veía en el espejo cuando le mostraron el trabajo terminado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Stefi Roitman compartió una seguidilla de imágenes en las que reveló que estaba en proceso de cambio. Sin embargo, el resultado fue completamente inesperado, ya que fue un cambio de look total para la actriz.

Durante muchos años, vimos a Stef Roitman con el cabello rubio, más claro, más oscuro, con raíces más oscuras o con iluminaciones, pero siempre rubio. Pero en esta oportunidad, se animó a teñirse de castaño claro, tono que es tendencia de esta temporada.

Como si eso fuera poco, Stefi se retocó el corte de cabello por encima de los hombros, tal como lo luce desde hace ya un tiempo. Su reacción al ver su nueva imagen fue de sorpresa total, se enamoró instantáneamente del trabajo que hizo Max Jara.

El nuevo look de Stefi Roitman.

La reacción de los seguidores de Stefi Roitman

Uno de los primeros en comentar la publicación de la artista fue nada más y nada menos que su marido, Ricky Montaner, quien dejó en evidencia una vez más, lo enamorado que está de su esposa: "No me puedes gustar más".

Por otro lado, quienes siguen a Stefi Roitman plasmaron sus devoluciones: "Siempre bella con lo que te pongas", "Todo te queda hermoso. No es lo que te pongas o saques. Sos vos. Irradias", "Definitivamente ese color se te ve mejor" y "Qué hermoso te queda Stefi!!! Encima re natural ese color por favor", entre otros.