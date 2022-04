Ricky Montaner adelantó cómo es la nueva canción que le escribió a Stef Roitman

La relación de Stefi Roitman y Ricky Montaner parece sacada de un cuento de Disney. Ambos disfrutan de poder hacerle saber al mundo cuán grande es el amor que se tienen. Y es así, como el cantante reveló que le escribió una nueva canción a su esposa.

Si bien, no es la primera vez que Ricky Montaner se inspira en Stefi Roitman para crear música, la melodía que eligió para esta letra, es totalmente diferente a lo que venimos escuchando de Mau & Ricky. "Pa tus buenos días. Hoy voy al estudio a grabar esta canción", escribió el artista.

El video que compartió Ricky Montaner a través de las historias del Instagram de Mau & Ricky, reveló que la melodía de esta nueva canción es totalmente romántica. Al parecer no va a ser para bailar, sino para dedicarle a alguien con mucho amor. "Habla de cuando conocí a Stefi Roitman", adelantó el artista.

La actriz rápidamente replicó el video en sus redes y escribió: "Te amo y amo esta canción", evidenciando que sería una de sus favoritas. Aunque Ricky Montaner no quiso revelar mucho y rápidamente terminó el video con un: "Nada, eso...chau" y luego compartió una imagen desde el estudio.

Ricky Montaner y Stef Roitman

La canción fue grabada, pero todavía no hay fecha de estreno. Mau & Ricky suelen hacer lanzamientos increíbles, por lo que es probable que hasta que no tengan el videoclip listo, no podamos escuchar el nuevo tema para Stefi Roitman.

Por lo pronto solo queda esperar a que los artistas den a conocer mínimamente el nombre de esta nueva creación musical y seguido a eso la fecha en la que estará disponible para escucharla en todas las plataformas.