En “A la Tarde” recordaron la relación de Susana Giménez con Huberto Roviralta y confirmaron la existencia de un hijo no reconocido del ex polista. Según informó Luis Bremer, el empresario sabía de su heredero pero habría decidió mantenerlo oculto. Sin embargo, la información salió a la luz por un pedido de la madre del hijo no reconocido a la Justicia.

El ex marido de Susana Giménez habría tenido un hijo con una mujer y jamás lo reconoció, pero después de una prueba de ADN que lo comprueba, deberá enfrentarse a las consecuencias. Aunque la existencia de un supuesto hijo no reconocido era algo que se rumoreaba desde hace un tiempo, en el programa de América se presentaron pruebas que, a priori, parecen ser más concretas.

El hijo no reconocido de Huberto Roviralta - SEMANARIO 2007

Apareció un hijo no reconocido de Huberto Roviralta, el ex esposo de Susana Giménez: "Quiere ir por el vil metal"

Después de asegurar que lo que busca no es el apellido, sino el dinero, el equipo de “A la Tarde” mostró la prueba de ADN positiva que se hizo el hijo no reconocido de Huberto Roviralta y que lo habría expuesto.

Tras repasar el polémico evento del cenicero con Susana Giménez, que cumple ya 20 años, Luis Bremer dio más contexto a esta situación en el programa de Karina Mazzocco, “Alicia Rosa Golán es la que pide la elevación de la pericia de paternidad positiva de Huberto Roviralta” al expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia", aseguró.

Luego continuó. “Esta pericia, dada por el doctor Garate, quien es médico legista, certifica que la disomía uniparental, que es una condición genética que tiene que existir, da cuenta del 99% con el progenitor que es Huberto Roviralta”.

“Informe pericial de Huberto Roviralta y su hijo biológico, Carlos Andrés Golán”, leyó el periodista. Además, dejó en claro que el ex polista era consciente de la existencia de su hijo y decidió no hacerse cargo. Sin embargo, en cuanto a la manutención que jamás pasó, el abogado penalista Juan Pablo Merlo aseguró que en este tipo de situaciones no se puede hacer un reclamo retroactivo.

Además, según aportó Gustavo Descalzi, la difunta madre del empresario siempre había soñado con ser abuela y terminó por fallecer sin confirmar si efectivamente lo había sido. “Ella siempre lo sintió como un nieto e incluso en la familia de Huberto negaron el tema por más de una década”, sumó el cronista aportando a la información de que la confirmación de paternidad se dio hace tan solo un año.

“El hijo de Roviralta se llama Carlos, tiene 43 años y lo tuvo junto a una novia, con quien terminó al enterarse de que ella estaba embarazada”, contó Karina Mazzocco. Después aseguró que el muchacho en cuestión “no quiere el apellido, sino ir por el vil metal”, aunque encontró un contrapunto en el abogado invitado. “Posiblemente vaya a avanzar con el apellido y el daño moral, será un reclamo económico (...) Esto lo afectó psicológicamente y va a reclamar económicamente (,,,) Se trata de un monto bastante elevado en dólares”, aseguró el letrado.

“Alicia, la madre del hijo de Roviralta, habría recibido llamados de hostigamiento cada vez que quería hacer un movimiento y por eso está en la Corte Suprema”, comentó la productora del ciclo. “Le tendría miedo a Roviralta, y no reclama filiación sino daños y perjuicios”, sostuvo Guido Suller.

Aunque la información parecía clara, rápidamente tomó otro tenor, ya que el propio abogado comenzó a circular versiones encontradas. “No habría material genético por parte de Roviralta (...) el ADN se lo hizo la madre con el hijo, pero no está el material de Huberto Roviralta”, aseguró, diciendo que la información le llegaba desde el propio entorno del ex marido de Susana Giménez.

Ante estas declaraciones, Josefina Pouso intentó aclarar lo que sucedía, aunque sin éxito. “Esta pericia está hecha en un lugar privado y no fue realizada por el cuerpo forense de la Justicia, por lo que no tiene valor de ley”, sostuvo, lo que despertó un debate entre el todos los integrantes del programa. Conversación que tuvo muchas teorías y preguntas, pero pocas respuestas concretas.

Pese a que desde el entorno de Alicia Golán se asegura que Carlos Andrés Golán es hijo de Huberto Roviralta, las pruebas presentadas para el ADN, que terminó por dar positivo, no fueron entregadas por el ex polista, por lo que no tienen validez legal. A partir de esto restará esperar por posibles ampliaciones o movimientos judiciales que hagan avanzar o retroceder la causa.

MVB