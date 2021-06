Susana Giménez confirmó un embarazo en su familia

Susana Giménez confirmó que su perra Rita está en la dulce espera. La mascota de de raza Vizsla, dará a luz en unos pocos meses. Así lo anunció con mucho entusiasmo desde Uruguay.

“¿Se acuerdan que un día les dije que Rita tenía un novio y que se iba a casar? Bueno, se casaron... ¡y ella está embarazada!", comenzó diciendo Susana Giménez con mucha emoción. Además, contó sorprendida que no creía que podía quedar preñada en sus primeros celos.

“Les quería contar esto porque estoy contenta y porque ustedes habían visto el noviazgo, no el casamiento. Yo no pensé que iba a quedar embrazada. Estaban... bueno... abotonados... y se cayeron desde el primer piso por las escaleras. La perra grita, gritaba y gritaba. Le habrá dolido pobre. Y dije 'no, no quedó'.... pero sí, ¡quedó embarazada!", confesó Susana Giménez desde el living de su casa "La Mary", en Punta del Este.

Desde que llegó a su vida, Susana Giménez contó que Rita era muy traviesa. Hasta tuvo que llevarla a un centro de aislamiento porque rompía todo y finalmente, luego de su estadía en Buenos Aires, la llevó con ella a Uruguay.

Susana Giménez se vacunó contra el Coronavirus

Susana Giménez se vacunó contra el Coronavirus en Uruguay este fin de semana. La diva de los teléfonos finalmente logró inmunizarse en el país vecino, donde pasó parte de la cuarentena desde que inició la pandemia.

Confirmó a Infobae, la conductora de televisión asistió al Campus Maldonado en compañía de Mecha Sarrabayrouse aproximadamente a las cuatro y media de la tarde de este sábado.

Allí la atendieron de inmediato y los profesionales de la salud le aplicaron la primera dosis de la vacuna. La actriz de 77 años quería viajar a Miami con el objetivo de hacerlo allí, pero finalmente decidió hacerlo donde vive actualmente.

“Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, explicó la figura en diálogo con Jonatan Viale para Pan y Circo de la AM 630.