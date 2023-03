Susana Giménez, durísima con su ex: “Mejor no digo que pienso de Roviralta porque vamos todos en cana”

Susana Giménez está en Argentina para presentar su último programa, Last One Laughing (LOL), que se estrena este viernes. Una vez en el país, la conductora fue recibida por muchos noteros, que esperaban con ansias todas sus opiniones y declaraciones sobre rumores sobre ella que se generaron mientras estaba afuera.

El programa A La Tarde logró conversar con ella y habló sin filtro. “¿Qué tal el viaje? ¿Extrañabas Argentina?”, le preguntaron, a lo que Susana contestó: “Bien. Y sí, un poco extraño pero vengo cada tanto. Ahora vengo porque se estrena LOL. Yo creo que va a ser divertido, lo dan en todas partes del mundo. Tiene éxito en todos lados, veremos qué pasa acá”.

Susana Giménez.

Los periodistas luego le preguntaron por su pelea con Carlos Perciavalle, tras haberse divulgado unos audios en los que el actor apuntaba contra la hija de la diva, Mecha. “¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de p…, vos no tenés nada que ver, pero nunca laburó che, que se deje de joder, ¿Y se deprime la estúpida? Que sería de todos nosotros que laburamos como locos y no nos deprimimos nunca, tendrías que haberle perseguido un laburo a esa chica… No sé, que vaya a vender pescado”, había expresado Perciavalle.

Ahora, Susana habló sobre el conflicto y opinó: “Estaba loco, qué se yo. Tardamos 20 años en amigarnos por una cosa que dijo y ahora que estamos bien… Me llamó para Año Nuevo, tan cariñoso, tan amoroso. Yo pienso que dice cualquier cosa”.

Los noteros, al darse cuenta que la conductora no tenía pelos en la lengua, aprovecharon para preguntarle sobre Huberto Roviralta y el famoso episodio del cenicero, cuando la diva le revoleó este objeto a su exmarido tras una fuerte pelea. 25 años después del momento, Giménez afirmó: “Tengo recuerdos espantosos. Le tuve que dar 10 palos. Mejor no digo qué pienso de Roviralta porque vamos todos en cana”.

H.O