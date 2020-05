Susana Giménez habló tras la muerte de Sergio Denis: "Me alegra que dejara de sufrir"

En medio del dolor que vive la farándula nacional por la muerte de Sergio Denis, Susana Giménez recordó al querido músico con unas tiernas palabras.

"Me enteré esta mañana y me alegré que dejara de sufrir y de estar conectado a un enchufe porque ya le habían dicho a su familia que él nunca se iba a recuperar", dijo Susana en Crónica HD. "Tuvo una vida fabulosa hasta su mediana edad porque conoció a una mujer que no le hizo bien y lo metió en las drogas", agregó la diva en su contundente mensaje.

"El era una persona transparente, pero el sufrimiento lo llevó a tener muchas enfermedades pasajeras y esta caída", continuó Susana.

"Era triunfador, espléndido y buen mozo, todas las mujeres estaban locas por él. Jóvenes y grandes, todas", comentó la diva y recordó también el romance pasajero que vivió con Sergio: "Nuestra relación fue corta, no llegó al año. Fuimos muy felices. Yo lo quise muchísimo porque era una persona buena y educada", aseguró.