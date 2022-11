Susana Giménez se sinceró y habló de la grieta

La diva estuvo presente en el evento de la edición 50° del Festival Lules Canta la Patria en Tucumán, pero al público no le cayó muy bien su presencia ya qué están vinculados con el peronismo, harta de la grieta, al llegar a Buenos Aires, se sinceró ‘’Mi vestuarita que la adoro, es kichnerista’’, además de aclarar que no tiene problemas con nadie.

Durante la presentación fue anunciada como ‘’la figura del espectáculo más querida del nuestro país’’, además se aseguró de que Susana ‘’ha manifestado en varias ocasiones su deseo Tucumán, en especial Lules, su gente, su Fiesta Principal y por sobre todo el pueblo donde nació Palito Ortega, uno de los mejores amigos que la vida le regaló durante aquellos años compartidos, forjados en la época en la que ambos filmaban películas y eran estrellas de cine’’.

Disconforme por parte del Proyecto Nacional (PN), realizaron un comunicado expresando su repudio a causa de la invitación ‘’Manifiesta ideología, diametralmente opuesta a la del peronismo. A días de un nuevo aniversario del regreso del General Perón, conseguido con la lucha y el sacrificio de la militancia peronista, nos resulta inaceptable y repudiable, que se contrate a Susana Giménez, como atracción del festival musical de Lules’’.

Luego de su llegada a Buenos Aires, en un móvil con LAM, Susana dijo: ‘’No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver’’, haciendo referencia sobre su ideología, ‘’yo no soy peronista, pero amo a Evita. Soy Evitista’’.

Respecto a la disputa, comentó que no leyó el comunicado además expresó que todo fue ‘’agradable y divino’’, y siguió ‘’Debe ser un kirchnerista que lo escribió, pero no tengo problema con nadie. Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar, si no, sigue la grieta.’’