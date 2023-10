En los últimos días, Jesica Cirio fue el centro de atención debido a su involucramiento en el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Además, la modelo fue objeto de numerosas causas judiciales en relación a su divorcio con el político, donde acordaron una suma millonaria en reparto de bienes. Las denuncias que enfrenta Cirio son por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Jesica Cirio

Sin embargo, Jesica Cirio rompió el silencio y habló públicamente de la polémica en dos entrevistas. En ellas, reveló detalles de su separación, las sospechas de infidelidades y sus ingresos. Asimismo, Fernando Burlando, abogado de la modelo, se presentó en el programa de Alejandro Fantino donde defendió la integridad de la vedette afirmando que la herramienta de Jesica Cirio fue el trabajo y la lucha.

Susana Roccasalvo arremetió contra Fernando Burlando

Susana Roccasalvo, conductora de "Implacables", no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Burlando y expresó su opinión en un comentario tajante. "Yo no te puedo enseñar de Justicia pero vos no podés venir a decirnos a los que tenemos 20 o 30 años en TV quién es Jésica Cirio”, expresó la periodista. Sin embargo, señaló que no hablaba mal de la modelo, pero destacó que no es una figura de primer nivel en la televisión argentina.

Además, Susana Roccasalvo no escatimó en críticas. "Burlando, vos te dirigís al público pero no a la gente del medio. Acá, los que van a determinar las cosas son los de la AFIP que muchas veces te ponen contra la pared mucho más que la propia justicia. Si ellos quieren, vamos a saber la verdad. Te escucho hablando como si no supiéramos nada... este es un ambiente muy chiquito", lanzó la conductora contra Fernando Burlando y Jesica Cirio.

P.C