Tamara Báez, la novia de L-Gante, relató la golpiza que sufrió a los 15 años

Carismática, siempre atenta a sus seguidores, Tamara Báez, la novia de L-Gante y madre de su hija, Jamaica, siempre responde los mensajes que le dejan sus fans y no se le escapa uno.

La joven decidió compartir una fuerte experiencia que le tocó atravesar a sus 15 años cuando una seguidora le compartió una noticia de sobre dos mujeres que golpearon a una chica de 18 años en la calle en Corrientes y la consultaron para que les de consejos.

“¿Qué consejo das?”, le preguntó la seguidora a Tamara. Ella respondió: “Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”.

“Yo creo que las personas así no se quieren ni a ellas”, siguió escribiendo y sumo: "Me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”, expresó.

“Si ven a alguien que le están pegando no se pongan a filmar el momento de mier... Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

L-Gante y Tamara Báez le darán un nuevo "hermanito" a su hija Jamaica

L-Gante y Tamara Báez están en su mejor momento. Se acaban de mudar a un nuevo hogar en un country de Francisco Álvarez (Moreno) mientras disfrutan de su flamante paternidad.... ¡ahora doble!

Es que además de Jamaica, la pequeña que nació hace 3 meses y medio, se acaba de sumar un nuevo integrante a la familia. Tamara Báez publicó una tierna imagen de su beba junto a un caniche blanco, y escribió: "Se agrandó la family".

Al parecer, lejos quedaron los conflictos entre L-Gante y Tamara Báez luego del nacimiento de su hija Jamaica. Pareciera que el amor entre el cantante del momento y su pareja pudo ser más fuerte y sobrellevar las diferencias. Ahora, estrenando casa en un country de la zona oeste de Buenos Aires, la familia de tres pasó a ser cuatro y está mejor que nunca.

