Susana Romero, ex Miss Argentina y vedette, estuvo en 2018 en el programa conducido por Luis Novaresio. En donde habló sobre su dura infancia y la relación con sus padres. Además, reveló un abuso que sufrió de pequeña y cuestionó al movimiento feminista.

Todo comenzó cuando Coki Ramírez abrió un debate controversial en el medio artístico y el acoso. Por lo que le dio el pie a la morocha para relatar un crudo relato que vivió cuando tenía tan solo seis años y en manos de un familiar muy cercano, además sus padres nunca se enteraron de la verdad.

Susana Romero

El duro relato de Susana Romero sobre su infancia

"Ese señor entraba a mi casa y yo me escondía debajo de la mesa, yo le decía algo y mi papá se sacaba el cinturón para pegarme, porque no sabía nada. Yo estuve con mis padres hasta que fueron viejitos y nunca me animé a contárselos", empezó diciendo Susana, quién vivió hace unos años problemas de salud.

Mucho tiempo después, la exchica Olmedo pudo contar la terrible historia en un libro que publicó en 2007. Luego, profundizó: ‘’Mis padres me tenían que dejar en la casa de mi tía, que era la hermana de mi papá, ese señor era el marido y en los horarios donde no estaba mi tía junto con mi primo me manoseaban. Eso lamentablemente sucede mucho y también hay niñeras que abusan", expresó.

Finalmente, el periodista y conductor del ciclo que finalizó en 2023, le consultó cómo reaccionaría si cruzara a sus abusadores: ‘’Mi tío ya no vive, y su hijo, no sé, ni quiero saber. Si hoy me lo cruzara no sé. Yo a veces soy consciente de que no manejo las situaciones entonces puedo llegar a un estado de locura tal que puedo llegar a matar", confesó Susana Romero, claramente disgustada por lo que vivió en su infancia.

