Thania Dos Santos sorprendió a Pampita en la celebración del Baby Shower

Pampita y Roberto García Moritán celebraron el Baby Shower de su beba en camino y todos sus seres queridos estuvieron allí. Incluida Thania Dos Santos, la madre de la modelo de 43 años.

La abuela materna de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña llegó a Buenos Aires, desde La Pampa, el mismo martes, día que se llevó a cabo el festejo de bienvenida de la niña, organizado por las amigas de la conductora.

Así lo informó La Nación y además, anunciaron que se quedará junto a su hija hasta que nazca su nieta en Junio. Thania posó para las cámaras junto a la celebridad argentina y también con la mamá de Roberto García Moritán.

Fotos: Gerardo Viercovich - La Nacion

Pampita: toda la verdad sobre la relación con su mamá

Pampita habló sobre su relación con Thania Dos Santos, su mamá. La modelo fue la protagonista de innumerables polémicas a lo largo de su trayectoria y el vínculo con su madre generó algunos comentarios.

A pesar de que nunca compartió imágenes con ella, la esposa de Roberto García Moritán asumió mantener una gran relación con ella. Sin embargo, años atrás surgió el rumor de que había "atropellado" a su madre con su auto.

"Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio y, bueno...”, aclaró Thania en uno de sus pocas entrevistas.

Thania Dos Santos es brasileña, nacida cerca de Santa Catarina, y llegó a Argentina para visitar a unos familiares pero decidió quedarse.

Fue en La Pampa donde ella conoció a Guillermo Ardohain, papá de Pampita, quien falleció cuando la conductora tenía 6 años en un accidente de tránsito.

"Mi papá falleció a mis 6 años y eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá", recordaba la modelo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana en el 2017.