Thiago Medina junto con Daniela Celis están viviendo una de las etapas más importantes de su vida, y es que en pocos meses se convertirán en padres por primera vez y le darán la bienvenida a este mundo a sus gemelas, Laia y Aime. Sus nombres fueron revelaron a través de un increíble baby shower que celebraron recientemente y en donde eligieron a los padrinos y madrinas.

Sobre este contexto, el exparticipante de Gran Hermano 2022 recibió hace poco una gran noticia de cara a la paternidad: Se integró al panel del programa Ariel en su salsa. El anuncio lo hizo en su cuenta de Instagram y emocionó a sus seguidores por la primicia.

El anuncio de Thiago Medina

El nuevo trabajo de Thiago Medina en Telefe

Cabe recordar que, Thiago tuvo que cerrar su verdulería, ubicado en Laferrerre: ‘’La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía. Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día boludeando, tomando, fumando… Entonces, para no quedar mal, cerré’’, contó en A la Barbarrossa, muy angustiado.

La primera mañana como panelista de Thiago Medina en Ariel en su salsa

Meses después, se encuentra con un proyecto nuevo y de la mano de Telefe. Desde sus historias de Instagram, el joven escribió, muy feliz y agradecido por la oportunidad: "Les quiero contar que voy a estar como panelista en Ariel en su Salsa. Estoy muy contento, para los que me quieran ver es de 11:30 a 13:00 por Telefe".

Finalizado el programa, volvió a recurrir a su cuenta de Instagram y contó cómo vivir el primer día de trabajo: "Increíble mañana! Me encanta estar en Ariel en su Salsa. Muchas gracias a toda la gente que lo vio, son los mejores", expresó, muy contento.

El apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina

Daniela Celis, por su parte, una vez más demostró el apoyo incondicional y admiración que le brinda a Thiago Medina: "Nuestras mañanas", agregó, acompañada por una fotografía de su pareja en su nuevo trabajo, como panelista en Ariel en su salsa.

D.M