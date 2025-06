Tiene 19 años, es hija de Mario Pergolini y debuta como actriz: quién es Valentina Pergolini

Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, está a punto de cumplir un gran sueño: debutar como actriz en el teatro con tan 19 años. Lo hará en “Despertar de primavera”, el multipremiado musical de Broadway que se estrena el próximo 20 de junio en el Teatro Ópera, bajo la dirección de Fernando Dente.

La obra, ambientada en la Alemania del siglo XIX, aborda temáticas como el despertar sexual, la rebeldía adolescente y la represión social, y es considerada una de las más desafiantes del género.

Aunque hasta ahora mantuvo un perfil bajo, Valentina Pergolini está profundamente ligada al mundo artístico desde la infancia. Comenzó a estudiar comedia musical a los cinco años con Gaby Goldman y, desde entonces, no ha dejado de formarse. Pasó seis años por la escuela de formación actoral de Nora Moseinco, tuvo como profesora a Naomi Stein y actualmente se capacita con Nayla Pose. Además, estudia baile con diferentes docentes y cursa la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE.

Valentina Pergolini

Valentina, la hija menor de Mario Pergolini, debuta como actriz en un musical

“Siempre tuve claro que esto es lo que quería hacer. Era ver la televisión y decir: 'Quiero estar ahí'. O ir al teatro y pensar: 'No puedo esperar a subirme'", confesó recientemente en una entrevista. Su entusiasmo y compromiso quedaron en evidencia también en redes sociales, donde se la puede ver interpretando temas como “You Know I'm No Good" de Amy Winehouse en pruebas de canto para su audición.

Lejos de llegar a los escenarios solo por ser "la hija de", Valentina insistió en abrirse camino por sus propios medios. Participó de castings como cualquier otra aspirante y convenció al equipo de dirección con su talento, actitud y formación. "Despertar de primavera" marcará su debut oficial en una gran producción, compartiendo escenario con otros jóvenes artistas de proyección.

Valentina en "Despertar de primavera"

Con esta oportunidad, Valentina Pergolini se suma a la nueva generación de talentos que buscan abrirse paso en la escena teatral argentina. Su historia es la de una joven que elige el camino del esfuerzo, la dedicación y el amor por el arte. Siempre con el respaldo de su padre, Mario Pergolini y su madre, Dolores, pero con el deseo claro de brillar con luz propia. El público, mientras tanto, espera con expectativa verla en acción.

F.A