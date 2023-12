Nico Occhiato tomó mucha relevancia en el medio después de participar en el Bailando, decidió emprender su propio camino al fundar su productora y sumergirse en el mundo del streaming.

La tierna reacción de los abuelos de Nico Occhiato a su tatuaje que se volvió viral

Siendo una persona sumamente familiera, el conductor ha convertido a sus abuelos en importantes personajes de sus redes sociales, y recientemente compartió la tierna reacción de Victorio y Conce ante un tatuaje que se hizo en su honor.

Durante su participación en el "Bailando", los abuelos de Nico tomaron protagonismo al pisar la pista, especialmente su abuela Conce, quien demostró no tener vergüenza frente a la cámara y jugaba cómodamente con Marcelo Tinelli.

Desde ese momento, los abuelos de Occhiato son presencia constante en sus redes sociales y en el programa que conduce, "Nadie Dice Nada". Casi todos los domingo, el conductor comparte momentos al visitar la casa de Conce y Victorio, y esta ocasión no fue la excepción.

Nico compartió: "No lo habían visto, ni les dije nada que me iba a hacer ese tatuaje". El tatuaje en cuestión retrata una foto de sus abuelos durante un baile en el que participaron cuando él ganó el "Bailando". Su abuela expresó: "Me emocionaste una tarde entera. Lo vimos a la noche. Miramos la foto, pero no nos dimos cuenta de que la tenías en el brazo. Me emocionó un montonazo".

El conductor reveló que los abuelos están retratado exactamente como lo fueron en "ShowMatch". Esta tierna interacción fue compartida en video y se volvió viral, haciendo que los seguidores se deshagan de amor ante la genuina y tierna reacción de los abuelos.

