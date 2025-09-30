El tierno video con el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una novedad que marca un nuevo capítulo en su historia personal. El tierno video con el que anunciaron que se agranda la familia generó una ola de repercusiones entre sus seguidores. La pareja, que se casó hace poco más de un año, eligió una forma íntima y emotiva para comunicar este momento especial en sus vidas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que se agranda la familia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En las últimas horas, la modelo y el campeón del mundo compartieron un tierno video en sus redes sociales, donde se los ve juntos, sonrientes y emocionados, dándole la bienvenida a su primer hijo. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron junto a las imágenes, acompañadas por un emoji de corazón.

Cabe destacar que la noticia llegó a poco más de un año de su casamiento, celebrado en julio de 2024, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. Desde entonces, Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantienen un perfil bajo en cuanto a su vida privada, pero esta vez decidieron compartir el momento con una publicación que rápidamente emocionó a todos.

En el video, se los puede ver compartiendo distintos momentos, desde ir juntos a la ecografía hasta la emoción del futbolista por la noticia junto a fotos del bebé. La emoción es visible en los rostros de ambos, y el registro incluyó fragmentos del momento en que escuchan los latidos del bebé por primera vez.

La noticia fue celebrada por miles de seguidores, colegas y familiares, que rápidamente reaccionaron dejando distintos mensajes de cariño y buenos deseos para Oriana Sabatini, Paulo Dybala y el pequeño en camino. El posteo superó rápidamente el millón de reproducciones y se convirtió en uno de los más compartidos del día.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Cabe destacar que la actriz mantiene una relación con el mediocampista desde 2018. A lo largo de los años, compartieron momentos importantes tanto en Argentina como en Europa, donde él desarrolla su carrera profesional. La pareja se instaló en Roma, ciudad en la que el deportista juega actualmente, y desde allí construyeron un vínculo que se consolidó con el casamiento y ahora con la llegada de su primer hijo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

