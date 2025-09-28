El emotivo homenaje de Valentín a su mamá, Romina Yan, a 15 años de su muerte

Este domingo 28 de septiembre se cumplieron 15 años de aquel hecho que marcó para siempre la vida de Cris Morena y de Gustavo Yankelevich: Romina Yan moría a los 36 años a causa de una muerte súbita. Este hecho no sólo marcó a sus padres, sino que impactó a sus hijos de lleno, ya que, al momento de este triste desenlace, eran tan sólo unos niños. Sin embargo, el recuerdo de la actriz quedó vivo en la memoria de sus tres herederos quienes mantienen un parecido físico sorprendente con su madre.

En esta oportunidad, Valentín Yan, quien utiliza el apellido abreviado de la protagonista de la telenovela infantil Chiquititas, se pronunció en redes sociales donde realizó un sentido posteo lleno de recuerdo y nostalgia.

Romina Yan y Valentín | Instagram

Romina Yan vive en el corazón de Valentín

Aquel 28 de septiembre de 2010 el corazón de Romina Yan dejó de latir debido a una muerte súbita. Sin nada por hacer y pese a los intentos para reanimarla, la actriz fallecía a los 36 años, dejando a sus tres hijos Franco, Valentín y Azul huérfanos. Sin embargo, el amor que sembró durante ese tiempo de crianza trascendió las fronteras de la vida y la muerte quedando para siempre la imagen de su madre marcada a fuego en su ser.

Romina Yan y Valentín | Instagram

Hoy, a 15 años de ese fatídico hecho, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, realizó un sentido homenaje a la cantante en su cuenta personal de Instagram: compartió, en su cuenta personal de Instagram, una postal familiar junto a sus hermanos Tomás y Azul junto a la animadora infantil. A la misma, le colocó un corazón blanco haciendo de lado a las palabras y las frases que puedan plasmar los sentimientos que lo envuelven en estos momentos.

Romina Yan y Valentín | Instagram

El joven, de profesión automovilista, ya se había pronunciado a principios de mes cuando fue el aniversario del cumpleaños de la hija de la productora de televisión y teatro. “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días”, escribió en aquella oportunidad. Además, contó cómo es vivir día a día con su recuerdo: “Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas”.

Romina Yan y Valentín | Instagram

Sin embargo, el aficionado a la velocidad hizo referencia a la conexión cósmica que los mantiene unidos: “Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano”.

Esta fecha coincide con el cumplemés de la muerte de Mila Yankelevich, la hija de Tomás que falleció en un trágico accidente tras ser embestida por una barcaza mientras navegaba en un velero en Miami. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, señaló la creadora de Erreway, Casi Ángeles, Chiquititas, Rincón de Luz, entre otros grandes éxitos juveniles. “La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, dijo en un clip que rápidamente se volvió viral.

Para la familia Yankelevich estas son fechas que los llenan de nostalgia y despiertan su lado más vulnerable, sobre todo, con la partida de Romina Yan y la pequeña Mila debido a que ambos decesos fueron generados de manera repentina dejando en shock a todo el clan y a los fanáticos que todavía tienen a flor de piel el recuerdo de la actriz que conquistó los corazones de toda una generación.

