Oriana Sabatini confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: los detalles

Oriana Sabatini vive en Italia con Paulo Dybala, pero siempre regresa a la Argentina para estar cerca de su familia y por motivos laborales. En esta oportunidad, la cantante aseguró que este viaje se debe que se encuentra terminando los últimos detalles de su novela, aunque en sus ratos libres aprovecha para pasar tiempo con sus padres y su hermana, Tiziana.

En la reciente entrevista con LAM, la joven también se refirió a los rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya que debido a la amistad que comparte con ella, sería una de las invitadas al evento.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre las versiones de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Oriana Sabatini brindó una nota y, debido a su amistad con Tini Stoessel, no pudo escapar a la pregunta de cómo vio la reconciliación de la cantante y Rodrigo de Paul. “Sí... mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, contestó.

Luego en LAM, también fue consultada por la fuerte versión que indica que la pareja ya está preparando su boda. A lo que, con total sinceridad, expresó: "Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.

Oriana Sabatini

En cuanto al obsequio o presente que se suele regalar a dos figuras reconocidas, Oriana Sabatini contó que "es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”. Aunque aclaró que este tipo de obsequios es ideal para aquellos amigos cercanos "que más te importan".

Cabe recordar que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que, según trascendió, el casamiento sería el año que viene y se llevaría a cabo en Argentina. Sin embargo, no sería el único paso importante que desean dar en su relación amorosa ya que tendrían pensado formar una familia.

Por el momento, se trata de simples versiones pero lo que sí sería un hecho es que, finalmente, se irían a vivir juntos a Estados Unidos ya que él ahora es parte del club Inter Miami y ella podría combinar trabajo y amor sin problemas.

Por otro lado, Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de estar en "Masterchef Celebrity", un rumor que se instaló hace unos días cuando se dieron a conocer los supuestos nombres que la producción quiere para la vuelta del formato que conducirá Wanda Nara. "Me lo propusieron y me encantaría", reveló y aseguró que su "gran problema" es que, al tener una agenda repleta de trabajos hasta principios de 2026, se le complicaría estar tantas horas grabando el reality de cocina y dividiendo sus días entre Argentina e Italia.

De esta manera, Oriana Sabatini confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, y reveló que será una de las invitadas junto a su esposo Paulo Dybala.