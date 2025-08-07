Tini Stoessel apostó a un nuevo cambio de look y marcó la tendencia de la temporada

Tini Stoessel atraviesa un gran presente, tanto en lo laboral como en lo personal. La cantante se prepara para sus shows en Tecnópolis y disfruta de su reconciliación con Rodrigo de Paul. Además, reveló que en las próximas horas lanzará su nueva canción "De papel", que según trascendió hablaría de su regreso con el futbolista.

A modo de promocionar su música, la joven se mostró activa en las redes sociales y dejó ver su cambio de imagen, el cual cautivó una vez más a sus millones de seguidores.

El nuevo look en tendencia de Tini Stoessel

Tini Stoessel siempre se anima a jugar con su pelo. A lo largo de los años, la artista demostró que cada cambio acompaña una etapa de su vida: lo llevó rubio platinado, corto, negro y lacio, castaño y con efecto balagaye. Ahora, la intérprete de "Cupido" decidió pasar nuevamente por la peluquería y hacerse unos pequeños cambios para verse más iluminada y radiante que nunca.

Por supuesto que este nuevo look también refleja el presente maravilloso que vive en su carrera musical y en el amor ya que apostó otra vez a su amor con Rodrigo de Paul, con quien ya se muestra públicamente y probaría la convivencia en Miami.

Tini Stoessel

"Mañana sale de papel", escribió Tini en una historia de Instagram y sus fans quedaron cautivados al ver su cabello más rubio y con ondas rotas. Este cambio de imagen se encuentra en tendencia este 2025, pese a ser una coloración más relacionada al verano, porque combina lo mejor del estilo natural y el efecto “glow” instantáneo.

Se trata de una variante del balayage tradicional, pero con un enfoque especial en aclarar estratégicamente los mechones que rodean el rostro. Hace unos días, la China Suárez también apostó a este look para viajar a Turquía a encontrarse con Mauro Icardi. Al parecer, ambas fueron aconsejadas por expertos en estilismo y se animaron a una transición de color más luminoso y favorecedor.

Esta tendencia es versátil ya que se adapta a todos los tonos de base, ya sea rubios, castaños, pelirrojos, y a diferentes largos de pelo. También puede lucirse con la melena recogida, con peinados simples o suelta, como en el caso de Tini Stoessel.

Sin dudas, este cabello rubio dorado con pequeñas iluminaciones en los laterales de su rostro será parte de la nueva era musical de la actriz, dejando atrás el pelo súper corto y platinado que llevó en su último disco "En un mechón de pelo".

De esta manera, Tini Stoessel apostó a un nuevo cambio de look y marcó la tendencia de la temporada con su cabello rubio dorado y con detalles sutiles que lo vuelven más natural y sofisticado.