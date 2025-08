Sabrina Olmedo confesó por qué se fue de Argentina: "Era una prueba de 6 meses"

Sabrina Olmedo, la hija del inolvidable Alberto Olmedo, fue la protagonista de una emotiva charla en +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. Radicada hace más de 20 años en Miami, la actriz, guionista y comediante habló sobre su presente profesional, sus recuerdos de la infancia y los motivos que la llevaron a dejar Argentina.

Sabrina Olmedo confesó por qué se fue de Argentina

Nacida el 14 de febrero de 1970, hija del capocómico y la actriz Tita Russ, Sabrina creció rodeada de arte y humor. Aunque su carrera en Argentina era sólida y contaba con un prestigioso apellido, decidió emprender un rumbo artístico diferente. “Me fui solo para ver qué era vivir por fuera de Argentina, una prueba como de seis meses. Estaba en Rompe Portones por Canal 13 y justo antes de renovar, me fui a Miami sin conocer a nadie. No me fui con un contacto, con un acomodo… cero”, contó.

Sabrina Olmedo en +CARAS.

Así fue como la hija de "El Negro" Olmedo llegó a Estados Unidos. Su primer trabajo fue como vendedora de vestidos de novia en Coral Gables, una prestigiosa tienda de Miami. En paralelo, se presentó en un casting para la obra teatral Confesiones de mujeres de Treinta, quedó seleccionada y fue un gran éxito. “Cien actrices se presentaron y quedé. sin ser conocida. O sea, nadie me conocía ahí”, recordó con orgullo.

A partir de ese momento, comenzó a construir su propio camino profesional, alejada de la sombra de su padre y basado exclusivamente en su talento. Al mismo tiempo, formó una sólida familia junto a su esposo, Felipe Alvarado, y su hijo Thiago, de 16 años. Actualmente, es una de las figuras latinas más destacadas en el stand up y trabaja en importantes cadenas como Telemundo y Univisión.

El legado de Olmedo, más allá de las fronteras

Ya instalada en Miami, descubrió algo que la sorprendió: el amor por su padre traspasaba fronteras. “Colombianos, cubanos, venezolanos se me acercaban fascinados por él. Me di cuenta de que mi papá era famoso internacionalmente”. Asimismo, recordó una anécdota con un actor cubano: “Estábamos por salir a escena y me pregunta: ‘¿De verdad tú eres la hija de Olmedo?’ Le dije que sí, y cuando dijeron ‘acción’, quedó en blanco”.

Alberto "El negro" Olmedo.

Finalmente, reflexionó sobre el don único de su padre: “Yo creo que él tenía la cosa mágica de hacer reír aunque no entiendas lo que diga. Porque él con los gestos hacía reír y por ahí decía algo rápido que lo entendemos los argentinos nada más, pero eso le hacía reír a la gente que no era argentina, porque de verdad que tenemos un humor muy rápido”.

El peso de ser una Olmedo

Durante la entrevista, Sabrina fue sincera sobre lo que significaba ser hija de una leyenda como Alberto Olmedo: “Me pesaba bastante. No me gustaba nada que me presentaran como ‘la hija de Olmedo’. Sentía que ya me miraban diferente, que querían venir a mi casa para conocer a mi papá. No sabía quiénes eran amigos de verdad”.

Alberto y Sabrina Olmedo.

Incluso aseguró que ese sentimiento fue tan fuerte que llegó a transformarlo en humor. “De hecho, escribí algo de eso con humor. Decía que los novios que tenía, no sabía si era que me querían a mí o a mi papá. Era una cosa extraña. Pero era todo con humor para desahogarme un poco”, contó con sinceridad.

Durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Sabrina Olmedo habló de su presente como artista en Miami, del peso de ser hija de Alberto Olmedo y de cómo el humor fue, y sigue siendo, el hilo invisible que la une a su padre. A más de dos décadas de su partida, la actriz y comediante brilla en el exterior sin olvidar sus raíces y lleva con orgullo el legado del capocómico más querido de la Argentina.