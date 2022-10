Tini Stoessel lanzó un tremendo elogio para Sebastián Yatra y luego se arrepintió: "Metí la pata"

A pesar de que cada uno siguió su camino, la relación entre Tini Stoessel y su ex, Sebastián Yatra, sigue siendo de interés. Tanto así que la cantante no pudo evitar elogiarlo, para luego darse cuenta de que había metido la pata.

La actual novia de Rodrigo de Paul estuvo presente en los Billboard Latin Music Awards 2022 en Miami y en este marco brindó una entrevista en donde le hicieron una consulta que la confundió un poco.

"¿Cuál es tu cara, tu reacción, cuando escuchas una canción de tu ex y dices 'esa me la está dedicando a mí'?", le preguntó la notera. Sin darse cuenta de que estaban haciendo referencia a Yatra, la cantante respondió contundente: "Cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien", dijo sincera.

Sin embargo, la periodista la sorprendió con otra consulta: "¿De qué ex estamos hablando?", le dijo al tiempo que Tini se daba cuenta de todo. "No sé, decime vos. Ah, ¿yo metí la pata sola?", lanzó entre risas. "Sí, lo que falta decir es Yatra, pero bueno...", le confirmó la notera mientras ambas reían.

Tini Stoessel se lució en los Latin Billboard con looks imponentes

Tini Stoessel fue una de las artistas argentinas invitadas a participar de los Billboards Latinos y deslumbró con dos looks completamente diferentes, pero igualmente imponentes. En primera instancia lució un vestido rojo y al momento de subir a interpretar una de sus canciones eligió uno de color fuscia.

El look con el que Tini Stoessel desfiló por la alfombra roja fue un vestido de paillettes color rojo con mangas largas sin escote y ajustado. De esa forma que dejó al descubierto su silueta. Eligió acompañarlo con unos zapatos dorados con taco medio. En cuanto al estilismo, fue Zaca Guedes quien se encargó de peinarla con el cabello lacio y largo.

El vestido que usó Tini Stoessel para cantar en los Billboards Latinos

"Carne y Hueso" fue la canción que cantó en vivo Tini Stoessel. Un vestido de alta costura color fucsia la acompañó durante su presentación. Se trata de una pieza del diseñador Jorge Redondo quien realizó un vestido con escote corazón y una falda asimétrica de tafetán. Fue inspirado en un diseño de nada más ni nada menos que de Sophia Loren.

El makeup y el estilismo para lucir este vestido fue el mismo con el que pasó por la alfombra roja, ya que se trataba de un maquillaje en tonos nude y el cabello sin peinados extravagantes. Lo que no podía faltar es su delineado negro, clásico en la artista.