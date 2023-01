Tini Stoessel está viviendo temporalmente en España y desde allí, está promocionando su nuevo disco “Cúpido”, que estará disponible en las plataformas el próximo 17 de febrero. Para dar el anuncio, la cantante fue invitada al famoso programa de la TV española, El Hormiguero, donde brindó una entrevista en la que no se guardó nada.

El entrevistador, Pablo Motos, le consultó a Tini sobre qué es lo positivo y lo negativo de haberse convertido en una sensación a tan corta edad. “Tú empezaste a los 11 años en una serie de El Trece que se llamaba Patito Feo y Violetta a los 14 años… ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene que ser una estrella mundial siendo una niña?”, le preguntó el conductor. Casi inmediatamente, la artista respondió: “Cosas malas tiene, como todo en la vida”

La artista amplió sobre su experiencia en la industria: “Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también en algún punto y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, confesó.

Luego, continuó revelando detalles sobre cómo ha logrado acomodarse a este estilo de vida y la importancia que le da a una familia que la contenga detrás de cámaras. “Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, expresó con lágrimas en sus ojos.

Tini Stoessel profundizó el rol de su familia y en cómo la ayudan a mantenerse con los pies en la tierra: “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real. Yo tengo las mismas amigas desde que tengo tres años y me conocen como si fuese su hermana”.

Para concluir, la cantante empatizó con el conductor y explicó que su situación con la constante exposición es muy similar a la suya, o con cualquier otra persona de la industria, por lo que recalca la importancia de los seres queridos en su vida. “Y sé que cuando apagás las luces, las cámaras y llegás a tu casa, de seguro tenés una persona que te quiere y con la que podés ser vos mismo. A quien le podés contar tus grandes tristezas, tus grandes inseguridades. Creo que eso es lo que hace que no te vuelvas loco con la fama”, comentó.

H.O