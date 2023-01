Tini Stoessel se quebró en una entrevista y habló de un año muy complejo: "Fue zarpado"

Tini Stoessel tuvo la oportunidad de presentarse por primera vez en "El hormiguero", uno de los programas españoles más exitosos y longevos.

La cantante fue allí para presentar su nuevo disco "Cupido". "Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido", dijo el presentador Pablo Motos. "¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía", dijo la novia de Rodrigo De Paul completamente sorprendida de que saliera a la luz su nuevo álbum.

"Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", agregó entre risas Tini, muy emocionada. Ese fue el momento en que comenzó a llorar: "Me emocioné, ¡qué boluda! Me emocioné", decía sin poder parar de llorar. "El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron y tenerlo y presentarlo", explicó.

Tini Stoessel deslumbró con su look en el famoso programa español "El hormiguero"

Tini Stoessel se inclinó por un look by Versace para participar de "El hormiguero". El conjunto negro consistía en un pantalón, un croptop y un blazer con botones en las mangas.

Las botas de taco y el cinturón también eran negros, al igual que el color de sus uñas.

Como hace con todos sus invitados fuera de cámara, Pablo Motos bailó con la cantante y lo compartió en sus redes.