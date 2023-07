Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían atravesando una crisis amorosa luego de que Paula Varela asegurara en su cuenta de Twitter que ya no están más de novios. La información enloqueció a los fanáticos y ningún de los dos salió a desmentir o confirmar el rumor. La relación del futbolista y la artista estuvo marcada por varias situaciones que influyeron en su amor.

El inicio de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul entre rumores de infidelidad

La interacción de Tini y Rodrigo comenzó en octubre de 2021 cuando el futbolista la siguió en sus redes sociales y comenzó a dejar likes sutiles en sus posteos. A pesar de que ninguno habló de la supuesta infidelidad a Cami Homs, ya que el futbolista se encontraba con la madre de sus hijos, los fanáticos hicieron sus propias cuentas y ambos habrían empezado a coquetear en medio de un triángulo amoroso.

“Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos ‘vos sos muy especial’. A él le pasó lo mismo y hay algo más”, expresó la artista en una entrevista radial.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Si bien el principio de la relación estuvo en secreto para no alimentar el escándalo, muchos fanáticos se percataron, a partir de fotos de Instagram, que Cami Homs y Stoessel estaban el mismo día en un entrenamiento para ver a Rodrigo. Aparentemente, el futbolista habría invitado a la cantante y ese sería el inicio de su vínculo amoroso.

Por lo que los primeros contactos entre ambos no son muy claros para el público, pero la exbotinera fue la protagonista de muchas polémicas tras defenderse de las críticas que recibía por ver al padre de sus hijos en una nueva relación con la morocha. Hasta el día de hoy, varias fuentes aseguran que De Paul y Tini comenzaron su noviazgo aún con Homs en la escena.

Tini Stoessel no quería presente a Cami Homs en Qatar

Desde que Rodrigo comenzó su relación con la cantante, todos los usuarios en las redes sociales cuestionan sus paternidad. El futbolista no parece estar presente para sus dos hijos que tiene en común con Homs y no pasa desapercibido en las redes cuando se ven a otros jugadores compartiendo fotos en su rol de padre.

Uno de los momentos clave fue cuando Martina estaba presente en los partidos de Qatar, pero resonaba mucho más la ausencia de Camila y sus hijos. Según se conoció, la cantante no quería que la exnovia de Rodrigo aterrizara para los partidos finales, pero no tenía problema en que sí estuvieran sus hijos.

Es decir, según se conoció, De Paul le habría pedido a Camila que mandara a los pequeños con una niñera, a lo que la modelo se negó rotundamente por lo peligroso que podía ser para sus hijos. De esta manera, De Paul fue el único futbolista que no abrazó a sus hijos en la cancha y se viralizó la foto de su hijo besando una copa de plástico junto al televisor, lo que dio mucho de qué hablar.

El festejo del futbolista en Argentina

Seguido con los conflictos que comenzaron con el rumor de que Tini no quería a Cami en Qatar, surgieron las críticas por la actitud del campeón del mundo. Una vez que la Selección llegó a Argentina para celebrar con la gente, estuvieron dando vueltas desde el predio de Ezeiza por todo Buenos Aires.

Una vez que afirmaron que no irían al obelisco, retomaron el camino hasta el predio y mucho de los jugadores se dirigieron a sus hogares con sus respectivas familias, pero Rodrigo decidió, primero, hacer una parada en Palermo para visitar a la cantante en un ensayo antes que ver a sus hijos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul luego de ganar el Mundial Qatar 2022

La actitud fue completamente repudiada ya que Martina había estado presente durante todo el mundial en Qatar, mientras que los pequeños tuvieron que conformarse con ver a su papá por la televisión.

Los conflictos legales entre el futbolista y Cami Homs

Luego de que se conociera la confirmación del romance, Rodrigo entró en una serie de peleas y declaraciones con su expareja que perjudicaban completamente su reputación y que hasta podía haberle costado su participación en el Mundial Qatar. A fines de 2022, entre tantos conflictos, el morocho decidió demandar penalmente a Camila y a su padre.

La noticia cayó como una bomba y el mundo del espectáculo se revolucionó, ya que el padre de Homs salió a acusarlo de ladrón por una cifra de dinero que jamás regresó. La familia de Stoessel quiso despegarse de la situación y le habrían pedido a De Paul que calmara los problemas con la exbotinera.

“No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”, fueron los palabras de Horacio Homs ante la denuncia del futbolista.

El primer videoclip de la artista donde aparece el deportista

A pesar de todos los conflictos que giraban en torno a la relación, la cantante y el mejor amigo de Lionel Messi se mantuvieron en silencio e hicieron caso omiso a todos los rumores. De esta manera, Rodrigo apareció por primera vez en un videoclip que Tini subió a YouTube sobre la canción Las Jordans.

En las tomas se lo puede ver al campeón del mundo realizando distintas actividades con su novia y acompañándola a lo largo de su carrera artística en España, lugar de residencia por su equipo de futbol.

La vez que Rodrigo lloró en el concierto de Tini

Durante sus últimas presentaciones en España, la argentina estuvo sufriendo varios ataques de ansiedad arriba del escenario y frente a un montón de personas. La cantante estuvo lidiando con muchos problemas durante los últimos meses y el más grave de ellos fue la salud de su padre, quien estuvo internado y por lo que Stoessel tuvo que cancelar shows.



Son varios los videos que se viralizaron en las redes sobre los llantos de la morocha en plena canción. En medio de este contexto, también se viralizó un video del jugador de fútbol llorando en uno de los estadios mientras admiraba a su supuesta exnovia. De Paul no pudo contener sus lágrimas al verla bien haciendo lo que le gusta.

El tatuaje que comparten juntos

Hace unos meses los mismos fanáticos descubrieron que la pareja comparte un tatuaje en común. Se trata de un águila que cada uno tiene plasmado en zonas distintas. Mientras que De Paul lo tiene en su mano, Martina lo tiene en uno de sus brazos. Si bien jamás anunciaron que fue pactado, el parecido en los dibujos los delató.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comparten tatuaje

La representación del pájaro hace referencia a la libertad, la fuerza y el coraje. Este tatuaje sería la representación de lo que tuvieron que afrontar durante su noviazgo por todas las polémicas que se generaron a su alrededor. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no dijeron nada sobre su separación y los fanáticos se encuentran expectantes.