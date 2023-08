Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se vieron envueltos en un fuerte rumor hace un par de días cuando Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, contó que estarían separados. Esto generó mucho revuelo en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente comenzaron a ver cada movimiento de la pareja para ver si daban algún indicio. De todas formas, ningún gesto confirmó la separación, hasta ahora.

A pesar de la contundencia con la que Paula Varela contó la información, Ángel De Brito se encargó de desmentir rotundamente la primicia de su colega. Según el periodista, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no están separados. Y es que el conductor de LAM se contactó con ellos para preguntarles y ambos le dieron la negativa. "Paula Varela dice que están separados. A mí otra gente me dijo que no, que estaban tomando mates lo más bien", dijo.

Por supuesto que Paula Varela siguió bancando su información y se cruzó con Ángel De Brito por desmentirla, aunque él sostuvo su posición. Pero ahora, la panelista de Socios del Espectáculo tiene una nueva periodista a su favor: Pochi de Gossipeame. Recientemente, la influencer contó que Tini Stoessel habría confirmado esta información a un grupo de amigas cuando estaban preparándose para ir a la Bresh en Ibiza.

"Alguien que estuvo con la futura mujer de la Bruja Verón celebrando en Ibiza su despedida de soltera, contó que Tini les había dicho que hacía cuatro días estaba separada. Me suena que esa relación está en su lecho de muerte", lanzó Pochi.

El gesto de Tini Stoessel que confirmaría su separación de Rodrigo De Paul

En medio de estos fuertes rumores de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el futbolista posteó una foto que desmentiría contundentemente la información que compartió Paula Varela. El ex de Cami Homs posteó una foto en Instagram donde se ve que se realizó un tatuaje con el nombre de su pareja arriba del ombligo.

Sin embargo, los usuarios de las redes son muy astutos y señalaron un polémico gesto por parte de Tini Stoessel que confirmaría la separación de Rodrigo De Paul. A pesar de este tierno posteo por parte del futbolista, la cantante no dio señales y ni siquiera le dio like a la publicación.

